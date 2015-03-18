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12 Mart Günlük Burç Yorumu

O gün uçacaklar dikkat

Büro Memur-Sen, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’ne çalışanlarına havacılık tazminatının ödenmesi için Dünya Meteoroloji Günü olan 23 Mart Pazartesi günü, Türkiye genelindeki meteoroloji müdürlüklerinde iş yavaşlatma eylemi yapacak. Büro Memur-Sen üyeleri, uçakların kalkışı için gerekli olan hava tahmin raporlarını vermeyecek. Büro Memur-Sen’in bu eylemi, uçakların rötarlı kalkmasına neden olacak

O gün uçacaklar dikkat

Büro Memur-Sen, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’ne çalışanlarına havacılık tazminatının ödenmesi için Dünya Meteoroloji Günü olan 23 Mart Pazartesi günü, Türkiye genelindeki meteoroloji müdürlüklerinde iş yavaşlatma eylemi yapacak. Büro Memur-Sen üyeleri, uçakların kalkışı için gerekli olan hava tahmin raporlarını vermeyecek. Büro Memur-Sen’in bu eylemi, uçakların rötarlı kalkmasına neden olacak

18 Mart 2015 Çarşamba 11:43
O gün uçacaklar dikkat
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Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (Eurocontrol), havacılığa katkılarından dolayı Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi’ne personel gideri olarak para ödüyor. Devlet Hava Meydanları İşletmesi, aldığı bu parayı havacılık tazminatı adı altında personeline öderken Meteoroloji çalışanları bu tazminatı alamıyor. Havacılık tazminatının meteoroloji çalışanlarının hakkı olduğu ve çalışanlara ödenmesi gerektiğini her fırsatta gündeme getiren Büro Memur-Sen, tazminatın ödenmesi için Dünya Meteoroloji Günü olan 23 Mart Pazartesi günü eylem yapacak. Türkiye genelindeki meteoroloji müdürlüklerinde bir günlük iş yavaşlatma eylemi yapma kararı alan Büro Memur-Sen’e üye meteoroloji çalışanları, uçakların kalkış ve inişi için gerekli olan meteorolojik raporları vermeyecek. Büro Memur-Sen’in eylemi nedeniyle uçakların kalkış ve inişlerinde rötarlar yaşanacak. Eylem kararını havayolu ulaşım firmalarına resmi yazıyla bildiren Büro Memur-Sen, eylem günü saat 11.00’da Orman ve Su İşleri Bakanlığı önünde de basın açıklaması yapacak. Eylem kararını değerlendiren Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, havacılık tazminatının meteoroloji çalışanlarının hakkı olduğunu belirtti. Meteoroloji çalışanlarına havacılık tazminatı verilene kadar mücadele edeceklerini vurgulayan Yusuf Yazgan, “Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Müsteşar Lütfi Akça başta olmak üzere havacılık tazminatının ödenmesiyle ilgili çok sayıda görüşme yaptık. Havacılık tazminatının ödeneceğiyle söz verildi ancak olumlu bir gelişme olmadı. Bunun için eylem kararı aldık. Biz her zaman kamu görevlilerimizin yanındayız ve onların hakları için mücadele ediyoruz. Meteoroloji çalışanlarımızın anasının ak sütü gibi helal olan havacılık tazminatı da verilene kadar mücadele edeceğiz. Eylemimiz sırasında ülkemizin ve vatandaşlarımızın göreceği zararın tek sorumlusu Orman ve Su İşleri Bakanlığı’dır” dedi.  
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Son Güncelleme: 18.03.2015 10:43
Anahtar Kelimeler:
gün uçacaklar dikkat
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