Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Tiryakiliği beyinde bitirecek hücre bulundu!
Tiryakiliği beyinde bitirecek hücre bulundu!
20'lik diş ağrısına ne iyi gelir?
20'lik diş ağrısına ne iyi...
Apple'dan flaş Netflix hamlesi
Apple'dan flaş Netflix hamlesi
2 Ocak 2018 Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları
2 Ocak 2018 Yeni Alanya...

O felsefe öğretmenini destekleyen öğretmenle ilgili flaş gelişme!

Konya'da sosyal medya hesabından beden eğitimi dersinde eşofman giyen kız öğrencilerle ilgili tepki çeken mesajlar paylaşan ve açığa alınan felsefe öğretmeni Ercan Harmancı'yı destekleyen din kültür ve ahlak bilgisi öğretmeni Ahmet Fatih Kap hakkında da İl Milli Eğitim Müdürlüğü soruşturma başlattı. Uzman Pedagog İshak Orhan, okuldaki öğrencilerin psikolojilerinin bozulmuş olabileceğini ve onlara rehabilite desteğinin verilmesi gerektiğini söyledi

O felsefe öğretmenini destekleyen öğretmenle ilgili flaş gelişme!

Konya'da sosyal medya hesabından beden eğitimi dersinde eşofman giyen kız öğrencilerle ilgili tepki çeken mesajlar paylaşan ve açığa alınan felsefe öğretmeni Ercan Harmancı'yı destekleyen din kültür ve ahlak bilgisi öğretmeni Ahmet Fatih Kap hakkında da İl Milli Eğitim Müdürlüğü soruşturma başlattı. Uzman Pedagog İshak Orhan, okuldaki öğrencilerin psikolojilerinin bozulmuş olabileceğini ve onlara rehabilite desteğinin verilmesi gerektiğini söyledi

02 Ocak 2018 Salı 14:14
O felsefe öğretmenini destekleyen öğretmenle ilgili flaş gelişme!
banner404

MERKEZ Selçuklu ilçesi Sancak Mahallesi'ndeki Ayşe Kemal İnanç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde görev yapan felsefe öğretmeni Ercan Harmancı, Twitter hesabından beden eğitim derslerinde eşofman giyen kız öğrencilerin zina yaptığını öne süren mesajlar paylaştı. Harmancı'nın mesajları sosyal medyada büyük tepki topladı. Paylaşılan mesajların kamuoyunda tepkiyle karşılanması hemen ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Ercan Harmancı hakkında soruşturma başlattı. Milli Eğitim Bakanlığı da Harmancı'yı açığa aldı.

ÖĞRETMENE DESTEK OLDU

Meram'daki Ahmet Naci Gücüyener İlkokulu'nda din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni olarak görev yapan Ahmet Fatih Kap, sosyal medya hesabından Harmancı'yı desteklediğini belirten mesaj yayınladı. Ahmet Fatih Kap, mesajında, 'Hocam sen halkı söyledin, biz şahidiz. Ben bir meslek dersleri öğretmeniyim, kızların vücut hatlarını gösterecek şekilde giyinmelerinin zinaya davet olduğunu aynen söylüyorum. Kuran talebesi olan herkes böyle düşünür, böyle söyler. Buradan yetkililere söylüyorum, bu yüzden soruşturma açacaklarsa bana açsınlar' ifadelerini kullandı. Kap, kendisini eleştirenlere de tepki gösterdi.

O ÖĞRETMEN HAKKINDA DA SORUŞTURMA AÇILDI

Milli Eğitim Müdürlüğü, Ahmet Fatih Kap hakkında da soruşturma başlattı. Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, ''Ercan Harmancı hakkında açılan soruşturma Bakanlık tarafından yürütülüyor. Henüz sonuçlanmadı. Öğretmen Ahmet Fatih Kap hakkında da soruşturma başlattık. Her iki öğretmen hakkında da soruşturmanın sonucuna göre yasal işlem uygulanacaktır'' dedi.

ÖĞRENCİLERE, PSİKOLOJİK DESTEK VERİLMELİ

Uzman Pedagog İshak Orhan,  öğretmen Ercan Harmancı'nın  rehabilite edilmesi gerektiğini ifade ederek şöyle konuştu:

''Böyle bir söylemi kesinlikle yanlış buluyorum. Çünkü öğrenciler, öğretmenlerinin çocukları gibidir. Kendi çocuğu için bu ifadeyi nasıl kullanamıyorsa, öğrencileri içinde asla böyle bir ifadeyi kullanmaması gerekir. Bu tür öğretmenlerimizi mutlaka rehabilite etmek zorundayız. Geri plana almak zorundayız. Hizmet içi eğitimlerle öğretmenlerimizin ciddi bir şekilde bilgilendirilmeleri ve eğitilmeleri gerekir.''

'PSİKOLOJİLERİNİN ETKİLENMEMELERİ MÜMKÜN DEĞİL'

Öğrencilerin bu olaydan psikolojik olarak etkilenmemelerinin mümkün olmadığını söyleyen Orhan, şöyle konuştu:

"Bu çocukların öğretmenleri açığa alındı. Çocukların öğretmenleri ile ilgili bu bilgiyi duymaları o öğretmenden soğumalarına neden olacaktır. Sadece o öğretmenden soğumayacak diğer öğretmenlere de bakış açıları farklı olacaktır. Onlardan da uzak durmaya çalışacaktır. Demek ki öğretmenler bize yanlış bakıyor diye. Psikolojilerinin etkilenmemeleri mümkün değil. Bunlar ergen çocuklar. Duygusallığı ağır basan çocuklar. Akıllarını tam kullanamadığı bir dönemdir. Bu tür davranışlar öğretmenlerinden soğumalarını sağlar. Mutlaka onlarda bir yıkım olacaktır. Onlar da rehabilite edilmelidir.''

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
KonyaSosyal MedyaFelsefe öğretmeniİshak Orhan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başbakan'dan Baykal'a geçmiş olsun telefonu!
Başbakan'dan Baykal'a geçmiş olsun telefonu!
CHP'li Aksünger: ByLock'un kurucusu beni aradı
CHP'li Aksünger: ByLock'un kurucusu beni aradı
'Alamancılara' kötü haber! Bunu yapan yandı
'Alamancılara' kötü haber! Bunu yapan yandı

banner470

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim