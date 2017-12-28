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O darbeciyle ilgili son gelişme! Tek kişilik hücrede....

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişimi davasında yargılanan duruşmaya “HERO” yazılı tişört ile gelen astsubay Gökhan Güçlü'nün disiplin cezası nedeniyle tek kişilik hücrede kaldığı ortaya çıktı

O darbeciyle ilgili son gelişme! Tek kişilik hücrede....

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişimi davasında yargılanan duruşmaya “HERO” yazılı tişört ile gelen astsubay Gökhan Güçlü'nün disiplin cezası nedeniyle tek kişilik hücrede kaldığı ortaya çıktı

28 Aralık 2017 Perşembe 11:27
O darbeciyle ilgili son gelişme! Tek kişilik hücrede....
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan’a Marmaris’te suikast girişiminde bulunan ve yargılanarak ağır cezalarla mahkum edilen 43 darbeci Türkiye’nin çeşitli yerlerindeki 14 ayrı cezaevine  dağıtıldı.  Muğla E tipi cezaevinden Ankara, Mersin, İzmir, Aydın, Kırıkkale, Osmaniye, Şırnak gibi illerdeki cezaevlerinde nakledilen darbeci mahkumlar arasında duruşmaya “HERO” yazılı tişört ile gelen ve “tek tip” düzenlemesini getiren sürecin başlatan darbeci eski astsubay Gökhan Güçlü de var.

BOLU’DA DİSİPLİN CEZASI ÇEKİYOR

Gökhan Güçlü Bolu F tipi cezaevine nakledildi. Disiplin cezası bulunan Güçlü tek kişilik hücrede kalıyor ve disiplin cezasından dolayı çeşitli hakları kısıtlanmış durumda.  Eski MAK astsubayı Güçlü, Muğla 2’nci ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın 13 Temmuz tarihli celsesine, üzerine giydiği Türkçesi 'kahraman' anlamına gelen ‘HERO’ yazılı tişört ile gelmiş ve kamuoyunda büyük bir infial oluşmuştu. Kamuoyundan gelen tepkilerin ardından darbecilerin duruşmalara “tek tip” kıyafetle gelmesi gündeme gelmiş, son KHK ile de bu konuda bir düzenleme yapılmıştı.

Güçlü'ye 4 defa ağırlaştırılmış müebbet ile toplam 25 yıl cezası verilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
HERODarbeSuikast Girişimi
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