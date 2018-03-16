O cani yakalanarak Türkiye'ye getirildi!

YOLA tuzakladığı el yapımı patlayıcının (EYP), içinde 36 kişinin bulunduğu kamyonetin geçişi sırasında infilak etmesini sağlayan 29 yaşındaki E.A. güvenlik güçlerinin sıkı takibiyle yakalandı. TSK’ya ait insansız hava aracı (İHA) tarafından kaydedilen görüntülerde, beyaz poşetlerdeki patlayıcıları taşıyan terörist olduğu tespit edilen Türk vatandaşı E.A. Hatay’da çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İfadesinde çarpıcı açıklamalarda bulunan E.A, 5 yıl önce Türkiye’den yasadışı yollarla Afrin’e Suriye PKK’sına katıldığını, örgüt içinde silahlı eğitimler aldığını belirterek hain tuzağı nasıl kurduğunu şöyle anlattı:

EMİR AFRİN’DEN

“Afrin merkezden geldiğini söyleyen motosikletli sivil kıyafetli iki PKK’lı, Firaz isimli şahıstan kendilerine bomba düzeneği yapacak bir kişi vermesini istedi ve takım komutanı beni görevlendirdi. Yanımızdaki diğer kişi motosikleti alarak zeytin bahçesine gitti. Hebat isimli örgüt mensubu ile ben zeytin ağaçlarının arasında yürüyerek Firine köyü ile Damadiye köyüne giden yola geldik. Hebat’ın yanında getirdiği iki adet düzenek ile yaklaşık 3-5 kilogramlık patlayıcıyı yola yerleştirdik. Sabotaj düzeneğini Hebat kurarken ben zeytin ağaçları içerisinde bulanan beyaz patlayıcı torbalarını düzeneklerinin yanına taşıdım.”

SOL BACAĞIM KIRILDI

“Hebat, patlayıcı kablolarını yol üzerindeki iki ayrı noktaya çekti. Yol üzerinde iki ayrı noktada basma düzenekli tuzaklama yaptık. Daha sonra ikimiz zeytinliklerin arasında yaklaşık 100-150 metre kadar uzaklaşmıştık ki arkamdan bir patlama oldu. Patlama sırasında sol bacağım kırıldı. Ertesi güne dek bölgede kaldım, sonra askerler beni yakaladı.” Bu arada Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında Afrin’de sürdürülen operasyonda yakalanan iki PKK’lı teröristin de Türkiye’ye getirildiği öğrenildi.