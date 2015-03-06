O avukatı artık polis koruyacak

IRAK Şam İslam Devleti Terör Örgütü üyesi Çendrim Ramadani'yi savunması için Niğde Barosu tarafından atanan ancak dünkü duruşmada davadan çekilerek 'Bunlar hayvan da değil insan da değil' diyen Avukat Nail Gündüz, kimliği belirsiz bir kişinin kendisini arayarak tehdit ettiğini söyledi.

Polise başvuran Gündüz'e polis koruması verildi. Niğde'nin Ulukışla İlçesi'nde 20 Mart 2014'te yol kontrolü sırasında Jandarma Astsubay Üstçavuş Adil Kozanoğlu ile polis memuru Adem Çoban'ı şehit edip 7 asker ve yolcu otobüsündeki 1 kişiyi de yaraladıktan sonra gasp ettikleri kamyonun şoförü Turan Yaşar'ı da öldürerek kaçan tutuklu IŞİD terör örgütü üyesi Benjamin Xu, Çendrim Ramadani ile Muhammed Zakiri'nin de aralarında bulunduğu 4'ü tutuklu 11 sanık yargılandığı davanın ikinci duruşması dün Niğde Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı.

Duruşmada, avukatları olmadığı için yasa gereği baro tarafından IŞİD'cileri savunmaları için atanan avukatlar Hürriyet Toker, Nail Gündüz ve Murat Turan, davadan çekildiklerini belirterek salonu terk etti. Dava sonrası bir açıklama yapan avukatlardan Nail Gündüz, "Hayvanlar bile savunulur. Bunlar hayvan da değil insan da değil. Bu yüzden davadan çekildim" dedi.

TEHDİT EDİLDİM

Basın toplantısı düzenleyen Nail Gündüz, davanın ardından saat 16.00 sıralarında ismini açıklamayan bir kişinin kendisini cep telefonuyla arayarak tehdit ettiğini söyledi. Gündüz, kimliği belirsiz kişinin telefonu kapatmasının hemen ardından Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne giderek kendini arayan cep telefonu numarasını verip şikayetçi olduğunu belirterek şunları söyledi: