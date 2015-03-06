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O avukatı artık polis koruyacak

Davadan çekilen IŞİD’ cinin avukatı tehdit edildi, polis korumaya aldı

O avukatı artık polis koruyacak

Davadan çekilen IŞİD’ cinin avukatı tehdit edildi, polis korumaya aldı

06 Mart 2015 Cuma 16:17
O avukatı artık polis koruyacak
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IRAK Şam İslam Devleti Terör Örgütü üyesi Çendrim Ramadani'yi savunması için Niğde Barosu tarafından atanan ancak dünkü duruşmada davadan çekilerek 'Bunlar hayvan da değil insan da değil' diyen Avukat Nail Gündüz, kimliği belirsiz bir kişinin kendisini arayarak tehdit ettiğini söyledi.
Polise başvuran Gündüz'e polis koruması verildi. Niğde'nin Ulukışla İlçesi'nde 20 Mart 2014'te yol kontrolü sırasında Jandarma Astsubay Üstçavuş Adil Kozanoğlu ile polis memuru Adem Çoban'ı şehit edip 7 asker ve yolcu otobüsündeki 1 kişiyi de yaraladıktan sonra gasp ettikleri kamyonun şoförü Turan Yaşar'ı da öldürerek kaçan tutuklu IŞİD terör örgütü üyesi Benjamin Xu, Çendrim Ramadani ile Muhammed Zakiri'nin de aralarında bulunduğu 4'ü tutuklu 11 sanık yargılandığı davanın ikinci duruşması dün Niğde Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı.
Duruşmada, avukatları olmadığı için yasa gereği baro tarafından IŞİD'cileri savunmaları için atanan avukatlar Hürriyet Toker, Nail Gündüz ve Murat Turan, davadan çekildiklerini belirterek salonu terk etti. Dava sonrası bir açıklama yapan avukatlardan Nail Gündüz, "Hayvanlar bile savunulur. Bunlar hayvan da değil insan da değil. Bu yüzden davadan çekildim" dedi.
TEHDİT EDİLDİM
Basın toplantısı düzenleyen Nail Gündüz, davanın ardından saat 16.00 sıralarında ismini açıklamayan bir kişinin kendisini cep telefonuyla arayarak tehdit ettiğini söyledi. Gündüz, kimliği belirsiz kişinin telefonu kapatmasının hemen ardından Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne giderek kendini arayan cep telefonu numarasını verip şikayetçi olduğunu belirterek şunları söyledi:
"Beni arayan kişi 'Sen nasıl bir avukatsın, sen neden savunmadın da davadan çekildin. Hayvanlar bile savunulur. Bunlar hayvan da değil insan da değil şeklinde bir açıklama yapma yetkisini kimden alıyorsun' deyip beni telefonla tehdit etti. Ben de telefon konuşmasından sonra Niğde Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne gidip şikâyette bulundum ve emniyet tarafından bana koruma tahsis ettiler. Ayrıca can güvenliğimi sağlamak için eğitimli kurt köpeğimi alıp üyesi bulunduğum bir siyasi partinin binasına getirdim. Can güvenliğimi eğitimli köpeğimle sağlamaya çalışıyorum. Belki de bu akşam üyesi bulunduğum parti binamızda yatacağım." Öte yandan Niğde Emniyet Müdürlüğü yetkilileri de Avukat Nail Gündüz'ün müracaatının ardından tehdit eden kişinin kimliğini belirlemek için çalışma başlatıldığını ve Gündüz'e de koruma tahsis edildiğini bildirdi.

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Son Güncelleme: 06.03.2015 15:19
Anahtar Kelimeler:
IŞİDŞamİslam Devlet ÖrgütüÇendrim Ramadani
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