banner470

banner449

banner552

banner481

banner472

Son Dakika

Nurullah Tarhan'a FETÖ'den hapis kararı: İşte aldığı ceza...

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) emniyet mahrem imamlarından Nurullah Tarhan, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı

GÜNDEM 17.09.2019, 17:55
Nurullah Tarhan'a FETÖ'den hapis kararı: İşte aldığı ceza...
banner404

ANKARA 25. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına tutuksuz sanık  Tarhan ile avukatı katıldı.
 
Önceki ara karar gereği dava dosyasına gelen evrakın okunmasının  ardından esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yapması için sanığa söz verildi.
Hakkındaki suçlamaların somut delillere dayanmadığını iddia eden sanık  Tarhan, örgütün emniyet mahrem yapılanması içinde olmadığını öne sürdü.
 
Örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğuna  ilişkin dava dosyasındaki tespiti kabul etmeyen Tarhan, aleyhindeki tanık  beyanlarının gerçeği yansıtmadığını öne sürdü. Suçsuz olduğunu savunan Tarhan,  beraatini talep etti.
 
Sanık avukatının savunmasının ardından mahkeme başkanı, heyetin  kararını açıkladı.
 
“EMRE" KOD ADINI KULLANMIŞ
 
Karara göre sanık Tarhan'a, "silahlı terör örgütüne üye olmak"  suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
 
İddianamede, sanık Tarhan'ın örgüt içinde "Emre" kod adını kullandığı, FETÖ'nün Ankara emniyet mahrem yapılanması içinde "öğretmen" seviyesinde olduğu  ifade edildi. Örgüt mensuplarıyla iletişim sağlamak amacıyla operasyonel hat  kullandığı kaydedilen Tarhan'ın, aynı zamanda kriptolu haberleşme programı ByLock  kullanıcısı olduğu belirtildi.
 

#Fetullahçı Terör Örgütü #fetö
Yorumlar (0)
29°
açık
Günün Anketi Tümü
Alanyaspor'un şampiyonluk şansını nasıl görüyorsunuz?
Alanyaspor'un şampiyonluk şansını nasıl görüyorsunuz?
banner384
Namaz Vakti 17 Eylül 2019
İmsak 05:13
Güneş 06:34
Öğle 12:57
İkindi 16:27
Akşam 19:11
Yatsı 20:26
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 4 12
2. Çaykur Rizespor 4 8
3. Fenerbahçe 4 7
4. Denizlispor 4 7
5. Galatasaray 4 7
6. Gazişehir 4 7
7. Malatyaspor 4 6
8. Trabzonspor 4 6
9. Konyaspor 4 6
10. Sivasspor 4 5
11. Antalyaspor 4 5
12. Ankaragücü 4 5
13. Beşiktaş 4 4
14. Başakşehir 4 4
15. Kayserispor 4 2
16. Göztepe 4 2
17. Gençlerbirliği 4 1
18. Kasımpaşa 4 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 4 9
2. Bursaspor 4 9
3. Hatayspor 4 8
4. Fatih Karagümrük 4 8
5. Keçiörengücü 4 8
6. Altay 4 7
7. Akhisar Bld.Spor 4 7
8. Adana Demirspor 4 6
9. Balıkesirspor 4 6
10. İstanbulspor 4 5
11. Adanaspor 4 5
12. Altınordu 4 4
13. Erzurum BB 4 4
14. Osmanlıspor 4 4
15. Menemen Belediyespor 4 4
16. Boluspor 4 1
17. Giresunspor 4 1
18. Eskişehirspor 4 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 5 15
2. Man City 5 10
3. Tottenham 5 8
4. M. United 5 8
5. Leicester City 5 8
6. Chelsea 5 8
7. Arsenal 5 8
8. West Ham 5 8
9. Bournemouth 5 7
10. Southampton 5 7
11. Everton 5 7
12. Crystal Palace 5 7
13. Norwich City 5 6
14. Burnley 5 5
15. Sheffield United 5 5
16. Brighton 5 5
17. Aston Villa 5 4
18. Newcastle 5 4
19. Wolverhampton 5 3
20. Watford 5 2
Takımlar O P
1. Sevilla 4 10
2. Atletico Madrid 4 9
3. Real Madrid 4 8
4. Athletic Bilbao 4 8
5. Barcelona 4 7
6. Granada 4 7
7. Real Sociedad 4 7
8. Levante 4 6
9. Osasuna 4 6
10. Villarreal 4 5
11. Deportivo Alaves 4 5
12. Real Valladolid 4 5
13. Valencia 4 4
14. Mallorca 4 4
15. Real Betis 4 4
16. Celta de Vigo 4 4
17. Espanyol 4 4
18. Getafe 4 3
19. Eibar 4 1
20. Leganés 4 0
banner440
banner545