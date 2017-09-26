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Nuriye Gülmen isteği dışında hastaneye kaldırıldı!

CHP'li Emir: İsteği dışında hastaneye götürülmüş. Savunma hakkı sınırlanıyor

Nuriye Gülmen isteği dışında hastaneye kaldırıldı!

CHP'li Emir: İsteği dışında hastaneye götürülmüş. Savunma hakkı sınırlanıyor

26 Eylül 2017 Salı 13:04
Nuriye Gülmen isteği dışında hastaneye kaldırıldı!
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KHK ile işine son verildiği için açlık grevine başlayan, ardından da tutuklanan Nuriye Gülmen, kendi rızası dışında, hastaneye kaldırıldı.  CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Nuriye Gülmen’in kaldırıldığı Ankara Numune Hastanesi’ne giderek, durumu hakkında bilgi aldı.

Nuriye Gülmen’in “kendi isteği dışında” hastaneye kaldırıldığını söyleyen CHP’li Emir, Sözcü’ye yaptığı açıklamada “Nuriye, devam ettiği açlık grevi nedeniyle Sincan’daki cezaevinin yoğun bakım ünitesinde tutuluyordu. Ancak sıvı alımında yetersizlik, koku alamama ve bazı his kayıpları yaşadığı gerekçesiyle, Sincan tutukevindeki hapishanenin psikiyatri ve nöroloji doktorlarının tavsiyesiylesabaha karşı Numune Hastanesi’ne getirilmiş. Bu nakil, tamamen Nuriye Gülen’in kendi isteği dışında yapılmıştı” dedi.

Kendisi de tıp doktoru olan CHP Ankara Milletvekili Emir, Gülmen’in şu anki sağlık durumunu ise, doktorlardan aldığı bilgiye göre şöyle özetledi; “Nuriye’nin bilinci açık, koopere, sorulara mantıklı yanıt veriyor, su ve çay alımını yapabilir durumda.Tedaviyi istemediği de Numune Hastanesi’nde tutanağa bağlanmış durumda”.

Hastaneye gittiğinde, kendisine Nuriye Gülmen’in Numune’ye getirilme sebebinin, “hastanenin bu tip durumlarda daha deneyimli olması” olarak açıklandığını da kaydeden Emir, “Mevcut hukuk sistemine göre, hastanın bilinci açık olduğu sürece, ve oluru alınmadan hiçbir tıbbi müdahale yapılamaz” dedi.

CHP'li Emir, Nuriye Özakça'nın

CHP’li Emir, Nuriye Gülmen’in sağlık durumu ile ilgili açıklama yaptı.

“SAVUNMA HAKKI SINIRLANIYOR”

Emir şöyle konuştu; “Nuriye’de somut bir nörolojik bulgu yokken, numune hastanesine getirilmesi, savunma hakkının sınırlanmasına yönelik bir hamle gibi görünüyor. Daha önce de Nuriye ve Semih’in duruşmalarından hemen önce, 16 avukatları tutuklanmıştı. Nuriye ve Semih, somut gerekçeler ortaya konulmadan, mahkeme salonuna getirilmemişlerdi. Bu iki eğitimci, AKP hükümeti tarafından Türk ve dünya kamuoyunun gözü önünden kaçırılmaya çalışılıyor. Çünkü ortada ağır bir hukuki ve vicdani sorumluluk var. Nuriye, Semih ve onlar gibi yüzbinlerin haksız işten çıkarılmalara karşı başvurabilecekleri etkin hiçbir hukuki yol bırakılmamıştır. Asıl sorunu burada aramak gerekir. Bu iki insanın yaşama, savunma, özgürlük hakkının derhal geri verilmesini yönünde, hükümetin etkili adımlar atmasını bekliyor. Bunun dışındaki çözümler, yaşananları daha trajik bir noktaya taşımaktan öte sonuç vermeyecektir.”

DURUŞMA PERŞEMBE GÜNÜ

Gülmen ve Özakça’nın bir sonraki duruşması 28 Eylül Perşembe günü Sincan’da gerçekleşecek. CHP Ankara Milletvekili Emir, Nuriye Gülmen’in Sincan hapishanesinden Numune Hastanesi’ne, isteği dışında kaldırılmasının, kendisinin yine duruşmaya götürülmemesi için bir gerekçe olarak kullanılabileceğine de dikkat çekti.

SEMİH ÖZAKÇA HALEN HAPİSHANEDE

Nuriye Gülmen ve Semih Özakça, hükümetin KHK ile işlerine son vermesi üzerine açlık grevine başlamış, ardından da önce gözaltına alınmış ve tutuklanmışlardı. Nuriye Gülmen ve Semih Özakça, açlık grevlerinin 202’inci gününde bulunuyorlar.  Açlık grevi nedeniyle ciddi sağlık sorunları ile boğuşmakta olan Semih Özakça da halen Sincan Hapishanesi’nde tutuluyor.

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Anahtar Kelimeler:
Nuriye GülmenSemih ÖzakçaAçlık Grevi
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