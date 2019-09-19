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Nurettin Yıldız: Kadınların yanında mahremi olmadan 90 km'den fazla araç kullanmaları dinen yasak

Sosyal Doku Derneği Kurucu Başkanı ve İlahiyatçı Nurettin Yıldız "Kadınların yanında mahremi olmadan 90 km'den fazla araç kullanmaları dinen yasak" dedi.

GÜNDEM 19.09.2019, 11:47
Nurettin Yıldız: Kadınların yanında mahremi olmadan 90 km'den fazla araç kullanmaları dinen yasak
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SOSYAL Doku Derneği Kurucu Başkanı ve İlahiyatçı Nurettin Yıldız, sosyal medyada takipçisi bir kadından gelen “Ehliyet alsam araç kullansam günah mı olur?” sorusuna kadınların araba sürmesinin “ahlaki sıkıntı” yaratabileceği yanıtı verdi. Yıldız, kadınların "yanlarında mahremleri olmadan” 90 kilometreden fazla araba kullanmalarının dinen yasak olduğunu söyledi.

Yıldız, bir kadın takipçisinden gelen “Ehliyet alsam araç kullansam günah mı olur?” sorusuna, “Diyoruz ki araç kullanmanın kadını erkeği olmaz. Eğer bir toplumda bir örfte kadınlar araç kullanıyorlarsa erkekler gibi kullanırlar. Ama araba kullanmanın kadına ahlaki bir risk getirme ihtimali olan bir ortam söz konusuysa; savaş ortamı gibi, devletin otorite zafiyeti gösterdiği bir bölge olması gibi bir sıkıntı varsa bu kadının zaten kendi iffetiyle ilgili düşünmesi gereken, can sağlığı ile ilgili düşünmesi gereken bir mesele” şeklinde yanıt verdi.

"Tek sorun kadınların yanında mahremi olmadan araç kullanması"
Kadınların “yanlarında mahremleri olmadan” 90 kilometreden fazla araba kullanmalarının haram olduğunu ileri süren Yıldız, “Fıkıh açısından yani dinimizin hükümleri açısından tek sorun kadının direksiyonun başında yanında mahremi yokken 90 km’den fazla araç kullanmasıdır. Çünkü Peygamber Efendimiz kadının 90 km'den fazla bir yere bir tane iki tane üç tane kadın da olsa yanında mahremi olmadığı sürece gitmesini yasaklamıştır. Mesela İstanbul'dan Bolu'ya tek başına bir hanımefendi araç kullanarak veya başka bir bayanın aracına binerek gidemez” ifadelerini kullandı. 

#Nurettin Yıldız #Sosyal Doku Derneği #ilahiyatçı
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