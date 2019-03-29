Nur cemaati oy tercihini açıkladı! Ne Cumhur, ne Millet İttifakı

NURCULARIN yayın organı Yeni Asya gazetesinde 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin açıklama yayımlandı. Nurcular, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde Demokrat Parti'ye destek vereceklerini belirtti. 31 Mart yerel seçimlerine giderken cemaatler, oyunun rengini belli etmeye devam ediyor. Seçimlerde tavrını belli eden Nurcular yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"DP'YE DESTEK OLMA KARARINI AYNEN YİNELİYORUZ"

"Önümüzdeki seçimleri Demokrat zihniyeti ve demokrasimizi güçlendirecek bir fırsat olarak telâkki ediyoruz. Yeni Asya olarak "Kur'ân, İslâmiyet ve vatan hesabına" demokratlara destek olmayı talebelerine tavsiye eden Bediüzzaman Said Nursî'nin görüşleri ışığında yerel seçimlerde de demokratlara ve Demokrat Parti'ye destek olma kararını aynen yineliyor ve seçimlerin vatana ve millete hayırlara vesile olmasını diliyoruz."

BEKA TARTIŞMASI

Yaptığı açıklamada Beka tartışmasına değinen Nurcular, "Yeni Asya olarak birlik ve beraberliğimizi yok etmeye yönelik bütün tehlikelerin, varlığı savunulan beka tehdidinin –ancak ve ancak- hukukun üstünlüğü, adalet ve eşitlik prensiplerini ihtiva eden tam bir demokrasi ile ortadan kaldırılabileceğini düşünmekteyiz. Gelişen sosyal ve siyasi olaylardan hareketle demokrasimizin öznesi ve besleyicisi konumunda olan demokratlık anlayışına, demokrat zihniyete ve temsilcilerine daha fazla ihtiyaç olduğunu gözlemlemekteyiz." ifadelerini