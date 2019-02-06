Numan Kurtulmuş'tan o haberlere yalanlama

KURTULMUŞ açıklamasında, "Bugün bazı medya kuruluşları tarafından şahsımı hedef alan “kupon arazide sürpriz isimler” başlıklı haber üzerinden şahsımla ilgili yanlış anlaşılmalara neden olacak spekülasyona yer verilmiştir. Söz konusu yer; merhum Babamın yaklaşık 50 yıl önce kardeşlerim ve benim adıma Selametköy üzerinden aldığı, akıbetini ve yerini bilmediğimiz, hatta elimizde tapusu bile bulunmayan küçük bir kooperatif hissesidir. Meselenin aslı bu iken şahsımı “kupon” arsayı kapatan biriymiş gibi gösteren bu yayının basın ahlakını ve siyasi etiği ayaklar altına aldığı açıktır.Kamuoyuna saygılarımla sunarım." dedi.