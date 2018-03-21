Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Twitter'dan sonra Instagram'a da geliyor!
Twitter'dan sonra Instagram'a da geliyor!
Telegram'ı zor günler bekliyor! Yasak kapıda
Telegram'ı zor günler bekliyor! Yasak...
Yeni Gazetesi iş ve eleman ilanları - 21 Mart 2018
Yeni Gazetesi iş ve eleman...
Günlük Burç Yorumu - 21 Mart 2018 Çarşamba
21 Mart Günlük Burç Yorumu

Nüfus Müdürlüklerinde 2 Nisan alarmı! Uzun kuyruklara hazır olun

E-nüfus Sendikası Başkanı Ali Kart, Nüfus Müdürlüklerinin çipli kimliklerin yanı sıra ehliyet ve pasaport vermeye başlayacağını, ancak yetersiz altyapı ve iş yükü nedeniyle büyük sorun yaşanacağını söyledi

Nüfus Müdürlüklerinde 2 Nisan alarmı! Uzun kuyruklara hazır olun

E-nüfus Sendikası Başkanı Ali Kart, Nüfus Müdürlüklerinin çipli kimliklerin yanı sıra ehliyet ve pasaport vermeye başlayacağını, ancak yetersiz altyapı ve iş yükü nedeniyle büyük sorun yaşanacağını söyledi

21 Mart 2018 Çarşamba 17:47
Nüfus Müdürlüklerinde 2 Nisan alarmı! Uzun kuyruklara hazır olun
banner404

BUGÜNE kadar yaklaşık 20 milyon çipli yeni kimlik kartı dağıtan nüfus çalışanlarının, ehliyet ve pasaport devri ile birlikte yetersiz personel ve altyapı nedeniyle tıkanma yaşayacağını belirten E-Nüfus Sendikası Genel Başkan Ali Kart, aylar öncesinden nüfus müdürlüklerine uyarılarda bulunmalarına karşın çözüm üretilmediğini kaydetti.

2 NİSAN TARİHİNDE DEVREDİLİYOR

2 Nisan'da pasaport ve ehliyet işlemlerinin nüfus müdürlüklerine devredileceğini ifade eden Başkan Kart, "Sendika olarak aylar öncesinden nüfus müdürlüklerinin personel ve fiziki altyapı eksikliklerine dikkat çekmemize rağmen, henüz eksikler tamamlanmadan devir işlemi gerçekleşiyor. Kamuoyunun bildiği üzere normal iş ve işlemlerimizin yanında, çipli kimliğe geçilmesiyle nüfus müdürlüklerimizde yoğunluk devam etmektedir.

"SAATLERCE SIRA BEKLENECEK"

Bunun yanına şimdi de pasaport ve ehliyet işlemleri ekleniyor, ilk bakışta vatandaşa tek elden işlem yapma kolaylığı gibi görülse de saatlerce sıra beklenerek yapılacak işlemden olumlu bir geri bildirim alınamayacağı aşikardır. Vatandaşın mutlu olması bir yana, şikayetler de artacaktır. Emniyet müdürlüklerinde görev yapan 5 bin personelin sahada görevlendirmesi amacıyla düşünülen bu devir işleminin, personel ataması yapmadan nüfus müdürlüklerine devredilmesi, yoğunluğumuzu hat safhaya çıkaracaktır" dedi.

"ÇÖZÜM 5 BİN PERSONEL ATAMASI"

Kart, nüfus müdürlüklerindeki personelin iş yükünün altından kalkabilmesi için 5 bin yeni personel atanmasının şart olduğunu ifade ederek, "Bizler, yaşanabilecek problemler öncesi 'testi kırılmadan' uyarı görevimizi yapmak istiyoruz. Nüfus personellerimiz verilen her görevi özveri ile yerine getirmektedir. Ancak geldiğimiz noktada üzerimizdeki yükün ağırlığı taşıyamayacağımız boyuta gelmiştir. Nüfus personeli eksikliğinin en az 5 bin yeni personel atanması, bazı ilçe nüfus müdürlüklerimizin konumu nedeniyle güvenlik sorunlarının giderilmesini ve işlem yapacağımız cihazların daha kaliteli haline getirilmesini bekliyoruz. Bu eksiklerin giderilemediği durumda, ehliyet ve pasaport işlemlerinin nüfus müdürlüklerine devrinin ertelenip, öncelikle bir pilot bölgede uygulamaya konularak daha sağlıklı bir geçiş sürecinin işletilmesini bekliyoruz" diye konuştu.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
NüfusE-nüfusSendikaçipli KimlikKuyruk
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Devlet Bahçeli hakkında yazılan kitaba toplatma kararı
Devlet Bahçeli hakkında yazılan kitaba toplatma kararı
ABD'ye çok sert Münbiç tepkisi: Orada bulunmaya hakkınız yok!
ABD'ye çok sert Münbiç tepkisi: Orada bulunmaya hakkınız yok!
"Danıştay Başkanı'nın kızı 24 saatte terfi etti" iddiasına yalanlama!
"Danıştay Başkanı'nın kızı 24 saatte terfi etti" iddiasına yalanlama!

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim