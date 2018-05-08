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Nüfus müdürlükleri önünde seçim kuyruğu!

24 Haziran seçimlerinde oy kullanabilmek için adres değişikliği bitimine 4 gün kala nüfus müdürlükleri önünde vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. Daha önce günlük ortalama 500 işlem yapan müdürlük, günde bin 100 işlem yapmaya başladı.

Nüfus müdürlükleri önünde seçim kuyruğu!

24 Haziran seçimlerinde oy kullanabilmek için adres değişikliği bitimine 4 gün kala nüfus müdürlükleri önünde vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. Daha önce günlük ortalama 500 işlem yapan müdürlük, günde bin 100 işlem yapmaya başladı.

08 Mayıs 2018 Salı 10:04
Nüfus müdürlükleri önünde seçim kuyruğu!
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YURT içi ve yurt dışı seçmen kütüklerinin, muhtarlıklarda askıya çıkmasının ardından adres değişikliğinin 12 Mayıs Cumartesi günü son buluyor olması, nüfus müdürlüklerinde yoğunluklar oluşturdu. Kısa süre önce Nüfus Müdürlüklerinden alınmaya başlanan sürücü belgesi ve pasaportların oluşturduğu yoğunluğa, 24 Haziran seçimlerinde oy kullanabilmek için adres ve geçici adres değişikliği yapacak olan vatandaşlar da eklenince, Antalya’nın Kepez’den sonra en çok nüfus barındıran Muratpaşa ilçesinin nüfus müdürlüğü önünde yoğunluk oluştu. Kurumun öğle paydosunda dahi kapıdan ayrılmayan vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. 

İŞLEM SAYISI 3 KATINA ÇIKTI

  Hınca hınç dolan nüfus müdürlüğü binası içerisinde, vatandaşlar ellerinde adres beyan formu ile birlikte elektrik, su, telefon, doğalgaz faturası ve kira sözleşmesi gibi belgelerden birisini getirerek uzun süre sırasının gelmesini bekledi. Yemek paydosunun bitmesinin ardından kapıların açılmasıyla birlikte dışarıdaki yoğunluk içeriye taşındı. Daha önce günlük ortalama 500 işlem yapan müdürlük, günde bin 100 işlem yapar hale geldi.

 “İÇERİDE İNSANLAR KARINCA GİBİ”

Nüfus müdürlüğünün seçimden dolayı oldukça yoğunluk olduğunu dile getiren bir vatandaş, “İçeride insanlar karınca gibi, ilk defa böyle görüyorum” görüşünde bulunurken, aşırı yoğunluğun sistemlerde sıkıntıya yol açtığını belirten vatandaşlardan Bülent Geray da,  randevu ve sıra fişi almakta sıkıntı çektiklerini söyledi. Adres değişikliği için gelen bir başka vatandaş Hüseyin Savcun ise sabah 08.00 kuyruğa girdiğini belirterek, “Geldiğimde 300 kişi vardı 20 işi kaldı ama akşam oldu” dedi.

Öte yandan, ilk 2 gün aşırı yoğunluktan dolayı sistemsel sorunlar yaşandığı ve kayıt işlemlerinde bazı aksaklıklar meydana geldiği, ancak şuanda ise adres değişim işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİNDEN "ESKİ KİMLİK" AÇIKLAMASI

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce, 24  Haziran seçimlerinde 10 yıldan eski nüfus cüzdanlarıyla oy kullanılamayacağı  haberlerinin gerçeği yansıtmadığı kaydedildi.

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden  yapılan yazılı açıklamada, bazı basın organlarında, 24 Haziran'da yapılacak  Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleriyle ilgili, eski nüfus  cüzdanlarının kullanım sürelerinin 10 yıl olduğu, 24 Haziran 2007 ve öncesi nüfus  cüzdanlarının geçersiz sayılacağı ve mutlaka yenilenmesi gerektiği yönünde  haberler yer aldığı hatırlatıldı.

Açıklamada, "Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü mevzuatlarına  göre nüfus cüzdanlarının kullanım sürelerinin 10 yıl olduğu ile ilgili herhangi  bir düzenlemenin bulunmadığı ve vatandaşlarımızın ellerinde bulunan mevcut nüfus  cüzdanlarının, kimlik kartı başvurularını yapıncaya kadar geçerli olduğu hususu  kamuoyuna duyurulur." ifadeleri kullanıldı.

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Nüfus Müdürlükleri önünde VatandaşlarSeçim Kuyruğu
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