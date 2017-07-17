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Nişanlısı şort giyiyor diye genç kızı dövdüler!

Sarıyer’de sokak eşkıyaları, nişanlısı şort giydiği için bir genç kızı ve ailesini darp edip hastanelik etti

Nişanlısı şort giyiyor diye genç kızı dövdüler!

Sarıyer’de sokak eşkıyaları, nişanlısı şort giydiği için bir genç kızı ve ailesini darp edip hastanelik etti

17 Temmuz 2017 Pazartesi 07:35
Nişanlısı şort giyiyor diye genç kızı dövdüler!
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İSTANBUL Sarıyer’deki evlerinin önünde nişanlısıyla oturan Orman Mühendisi Büşra D, nişanlısının evine gitmesinin ardından akrabalarının saldırısına uğradı. Nişanlısının şort giymesiyle mahallenin edebini bozduğunu söyleyerek Büşra D.’yi döven 4 saldırgan, kızlarına yardıma koşan anne ve babayı da hastanelik etti.
 
Tarabya Tunca sokakta yaşanan olay şöyle gelişti. Orman Mühendisi Büşra D, cuma akşamı kendisini görmeye gelen nişanlısıyla evlerinin önünde oturup sohbet etti. Bir süre sonra Büşra D.’nin babasının cep telefonuna genç kızın kuzenlerinden Mehmet D. tarafından, “Kapının önünde şortla oturan i.nelere söyle oturmasınlar, yoksa burası karışacak. Sen söylemezsen biz gerekeni yaparız. 10 dakikaya kadar içeri girsinler, kötü olacak” mesajı attı.
 
Bunun üzerine baba Alaattin D. kızını ve damadını uyarıp damat M.K.’yı evine gönderdi. Nişanlısı evine giden Büşra D. ise evin önünde oturmaya devam etti. Bir süre sonra evin önüne gelen Mehmet D., Musa D., İsa D. ve İsmail D. küfürler savurup genç kızı darp etti. Olayı duyup aşağı inan anne Reyhan ve baba Alaattin D.’de saldırının hedefi oldu. Darp edilen anne, baba ve kızları Büşra D., Şişli Etfal Hastanesine kaldırılırken burada darp edildiklerine dair rapor alıp ertesi gün Tarabya Polis Merkezine giderek saldırganlar hakkında şikayetçi oldu. Şikayet üzerine polis, 4 saldırganı gözaltına alırken ifade sonrası saldırganlar serbest bırakıldı. Saldırganların serbest bırakılmasına isyan eden Büşra D. ve ailesi ise, “kadının şort giymesini edepsizlik olarak görenler artık erkeklerin giyimine de karışıyor. Bunlara göz yumulmamalı” diyerek yaşananlara tepki gösterdi.

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