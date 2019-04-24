Nihat Doğan'dan çok konuşulacak AK Parti ve Erdoğan çıkışı

AK Parti'ye yakınlığıyla tanınan Nihat Doğan, Gazeteci Ali Eyüboğlu ve İlkay Buharalı'nın sunuculuğunu yaptığı Magazin Noteri adlı YouTube kanalına konuk oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı çok sevdiğini ancak AK Parti'ye kırgın olduğunu söyleyen Doğan, "Birleştirme eksenliydik ama ben mağdur edildim" dedi.

"TANKLARIN ÖNÜNE İLK ÇIKAN BEN OLDUM"

Doğan, çarpıcı açıklamalarına şöyle devam etti: "Bu yıl oy bile kullanmadım. Kırgın ve küskünüm, Ben Tayyip Erdoğan'ı çok seviyorum. Biz ayrıştırma eksenli değil tam tersine birleştirme eksenli bir camiaydık. Biz bu yola ayrışmış, yok sayılmış, inkar edilmiş toplumlara imtiyaz verme, onlara bir kimlik, karakter verme, onların da kendilerini bu toplumun öz evlatları olduğu noktasında bir hissiyat kazandırma noktasında yola çıktık. Bu yolda da ben hep mağdur oldum. Bunun adına Alevi açılımı dediler, Kürt açılımı dediler, Roman açılımı dediler bunların hepsinin yanında oldum. Yeri geldi 15 Temmuz oldu, ilk sokağa çıkıp tankların önüne çıkan ben oldum."

KONSER İDDİALARINA SERT ÇIKMIŞTI

31 Mart Pazar günü gerçekleşen yerel seçimlerin ardından Mansur Yavaş, Ankara'nın Ekrem İmamoğlu ise İstanbul'un yeni Belediye başkanları oldu. Doğan'ın bu sonuçların ardından Ankara ve İstanbul'da konser vermeyeceği iddia edilmişti. Hakkındaki iddiaların yayılması ardından Nihat Doğan, bir kullanıcının 'Nihat Doğan, İstanbul ve Ankara'da bir daha konser vermem demiş..!'' şeklinde attığı tweete "Yalancının anasını sevsinler mi?" şeklinde sert tepki gösterdi.