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Nihal Olçok’tan Adalet Bakanı Gül’e Fettah Tamince teşekkürü

Darbe girişimi sırasında eşi Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'u kaybeden Nihal Olçok, Adalet Bakanlığı'na Fettah Tamince kararından dolayı teşekkür etti.

GÜNDEM 19.09.2019, 12:01
Nihal Olçok’tan Adalet Bakanı Gül’e Fettah Tamince teşekkürü
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NİHAL Olçok, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda Adalet Bakanlığı'nın 'Fettah Tamince' kararına teşekkür etti.Olçok, paylaşımına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da etiketleyerek "Ben söylediğimde düşman ilan edildim. Soruşturmayı yapan savcıyı görevden al ama onun soruşturmalarını ve davalarını iptal etme. Bu insanla alay etmektir. Hele FETÖ davaları tam bir rezalet. İşte şimdi teşekkür ederim. Olması gereken buydu" dedi.Bakanlık, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Tamince hakkında verilen “takipsizlik” kararının kaldırılması için “kamu yararına bozma” istemişti. Bakanlığın talebinin kabul edilmesi halinde Tamince hakkında yürütülen soruşturma yeniden açılacak.

#nihal olçok #Fettah Tamince #adalet bakanlığı
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