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'Nihai çözüm olarak görülmemeli'

Dışişleri Bakanlığı Suriye konusunda sağlanan mutabakatın olumlu olduğunu belirtti

'Nihai çözüm olarak görülmemeli'

Dışişleri Bakanlığı Suriye konusunda sağlanan mutabakatın olumlu olduğunu belirtti

15 Eylül 2013 Pazar 10:14
'Nihai çözüm olarak görülmemeli'
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DIŞİŞLERİ Bakanlığı, ABD ve Rusya arasında Suriye rejiminin elindeki kimyasal silahların tasfiyesi konusunda sağlanan mutabakatın olumlu bir adım olarak karşılandığını bildirirken, "Bu mutabakat Suriye krizinin nihai çözümü olarak görülmemeli ve rejim tarafından kimyasal silahlar kullanılmadan gerçekleştirilen katliamlar mutlaka engellenmelidir" açıklamasında bulundu.

"OLUMLU BİR ADIM"

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türkiye'nin kimyasal silahlar başta olmak üzere tüm kitle imha silahlarının dünyada ve bölgesinde tasfiyesini ilke olarak memnuniyetle karşılayacağı vurgulanırken, "Bu çerçevede, Suriye rejiminin elindeki kimyasal silahların tasfiyesi konusunda ABD ve RF arasında Cenevre'de sağlanan mutabakat olumlu bir adım olarak karşılanmış ve dikkatle değerlendirilmiştir" denildi.

"AÇIKLANAN TAKVİM UZUN"

Suriye rejiminin envanterinde bulunan kimyasal silahların uluslararası denetim altına alınması ve imha edilmesinin, bölgesel ve küresel barış ve güvenliğe yönelik bir tehdidin bertaraf edilebilecek olması bakımından son derece önemli olduğunun altı çizilen açıklamada şu ifadelere yer verildi :
"Sözkonusu mutabakat Suriye rejimince istismar edilmemeli ve rejime halkına karşı yeni katliamlara girişmesi için zaman kazandıracak bir süreç haline dönüşmemelidir. Açıklanan takvim uzundur ve rejim tarafından istismar edilmeye müsaittir.Rejimin taahhütlerini kısa zamanda ve harfiyen yerine getirmemesi ve mutabakatın akamete uğraması halinde uygulanacak yaptırımlar başından ve açıkça ortaya konulmalıdır.

"UYGULANMASI BM TARAFINDAN SAĞLANMALI"

Bu mutabakatın uygulanması Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından sağlanmalıdır.

Öte yandan bu mutabakat Suriye krizinin nihai çözümü olarak görülmemeli ve rejim tarafından kimyasal silahlar kullanılmadan gerçekleştirilen katliamlar mutlaka engellenmelidir.Suriye'de nihai amaç, üç yıla yakın süredir bu ülkede rejim tarafından işlenen insanlığa karşı suçların son bulması, halkın meşru taleplerinin karşılanması ve Suriye halkına meşru bir yönetim kurma imkanı sağlanması olmalıdır.

"BM'NİN AÇIKLAMASINA BÜTÜNÜYLE KATILIYORUZ"

Nitekim, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon da dün yaptığı açıklamada, "Başar Esad'ın son iki yıl içinde insanlığa karşı pek çok suç işlediğini' ifade ederek, "Suriye'de bu suçları işleyenlerin hesap verme sürecinin de olacağını' belirtmiştir. Genel Sekreterin bu açıklamasına bütünüyle katılıyoruz."

Anka Haber Ajansı

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Son Güncelleme: 15.09.2013 10:18
Anahtar Kelimeler:
ABDSuriyeSavaşMüdahaleKimysal SilahObamaRusyaDışişleri Bakanlığı
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