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Nevzat Aydın'dan Muharrem Ustaya jet yanıt: Yalan makinası

Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta'nın düzenlediği basın toplantısında eleştirdiği eski başkan yardımcısı Nevzat Aydın, twitter hesabından Usta'ya "Yalan makinesi" dedi

Nevzat Aydın'dan Muharrem Ustaya jet yanıt: Yalan makinası

Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta'nın düzenlediği basın toplantısında eleştirdiği eski başkan yardımcısı Nevzat Aydın, twitter hesabından Usta'ya "Yalan makinesi" dedi

24 Mart 2018 Cumartesi 14:24
Nevzat Aydın'dan Muharrem Ustaya jet yanıt: Yalan makinası
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MEDİCAL Park Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, ekonomik durumdan, yönetim kurulu içerisinde yaşanan sıkıntılarla ilgili bir çok konuda çarpıcı açıklamalar yaptı.

TWITTER'DAN CEVAP VERDİ

Trabzonspor Yönetim Kurulu'ndan istifa edenlerin darbe yapmak istediklerini ifade eden ve özellikle görevi bırakan yardımcısı Nevzat Aydın'a yoğun eleştirilerde bulunan Usta'ya cevap gecikmedi. "Şenol Güneş'i haksız yere kulüpten gönderirken Nevzat Aydın yönetimdeydi. Şimdi bakıyorum Şenol Güneş güzellemeleri yapılıyor. Olmuyor bunlar!" diyen Usta'ya basın toplantısının bitiminin ardından Nevzat Aydın twitter hesabı üzerinden 'Yalan makinesi' diyerek karşılık verdi. Aydın'ın bu tweeti sosyal medyada da gündem oldu.

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Son Güncelleme: 25.03.2018 00:28
Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporMuharrem UstaNevzat AydınTwitter
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