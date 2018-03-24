Nevzat Aydın'dan Muharrem Ustaya jet yanıt: Yalan makinası

MEDİCAL Park Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, ekonomik durumdan, yönetim kurulu içerisinde yaşanan sıkıntılarla ilgili bir çok konuda çarpıcı açıklamalar yaptı.
TWITTER'DAN CEVAP VERDİ
Trabzonspor Yönetim Kurulu'ndan istifa edenlerin darbe yapmak istediklerini ifade eden ve özellikle görevi bırakan yardımcısı Nevzat Aydın'a yoğun eleştirilerde bulunan Usta'ya cevap gecikmedi. "Şenol Güneş'i haksız yere kulüpten gönderirken Nevzat Aydın yönetimdeydi. Şimdi bakıyorum Şenol Güneş güzellemeleri yapılıyor. Olmuyor bunlar!" diyen Usta'ya basın toplantısının bitiminin ardından Nevzat Aydın twitter hesabı üzerinden 'Yalan makinesi' diyerek karşılık verdi. Aydın'ın bu tweeti sosyal medyada da gündem oldu.
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