Nevşin Mengü'nün avukat kardeşi gözaltına alındı

GEÇTİĞİMİZ aylarda CNN Türk'teki görevinden ayrılan ünlü haber sunucusu Nevşin Mengü'nün avukat olan kardeşi Burak Mengü gözaltına alındı.
SOSYAL MEDYADAN DUYURDU
Gözaltına alındığını sosyal medya hesabından duyuran Avukat Burak Mengü "Polis kimliği gösterilmeden gözaltı kararı gösterilmeden sivil ekiplerce gözaltına alındım. Nereye diyorum kimse söylemiyor.Kim aldı bilmiyorum neden aldı onu da bilmiyorum." dedi.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.