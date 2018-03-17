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Nevşin Mengü'nün avukat kardeşi gözaltına alındı

Ünlü haber sunucusu Nevşin Mengü'nün avukat olan kardeşi Burak Mengü gözaltına alındı

Nevşin Mengü'nün avukat kardeşi gözaltına alındı

Ünlü haber sunucusu Nevşin Mengü'nün avukat olan kardeşi Burak Mengü gözaltına alındı

17 Mart 2018 Cumartesi 16:16
Nevşin Mengü'nün avukat kardeşi gözaltına alındı
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GEÇTİĞİMİZ aylarda CNN Türk'teki görevinden ayrılan ünlü haber sunucusu Nevşin Mengü'nün avukat olan kardeşi Burak Mengü gözaltına alındı.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Gözaltına alındığını sosyal medya hesabından duyuran Avukat Burak Mengü "Polis kimliği gösterilmeden gözaltı kararı gösterilmeden sivil ekiplerce gözaltına alındım. Nereye diyorum kimse söylemiyor.Kim aldı bilmiyorum neden aldı onu da bilmiyorum." dedi.

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Son Güncelleme: 18.03.2018 00:18
Anahtar Kelimeler:
Burak MengüNevşin Mengü
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