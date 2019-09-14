Nevşin Mengü’den Devlet Bahçeli’ye çok konuşulacak İmamoğlu göndermesi!
MHP lideri Bahçeli, Ekrem İmamoğlu'nu hedef alıp “Yenikapı’ya otomobil sergisi açacak kadar çıldıran kırık sandalyeliler nereye varmak istemektedir?" demişti. Bahçeli'nin o sözlerine gazeteci Nevşin Mengü'den çok konuşulacak bir cevap geldi.
GÜNDEM 14.09.2019, 21:35
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Bayburt'ta vatandaşlara seslenerek, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun geçtiğimiz gün Saray'da oturduğu kırık sandalyeye değindi.
Bahçeli, “Yenikapı’ya otomobil sergisi açacak kadar çıldıran kırık sandalyeliler nereye varmak istemektedir? Türk milletine kafa tutmanın akıbeti kafanın kopmasıdır, terör örgütünü bekleyen son da budur. CHP yönetimi de terör örgütüyle ortaklığından bir an önce vazgeçmelidir.” dedi.
NEVŞİN MENGÜ'DEN BAHÇELİ'YE CEVAP
Mengü, Twitter hesabından şu paylaşımı yaparak Bahçeli'yi ti'ye aldı.
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