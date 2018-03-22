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Nevşehir'de askeri uçak düştü! Olay yerine ekipler sevk edildi

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde askeri uçak düştü, bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi

Nevşehir'de askeri uçak düştü! Olay yerine ekipler sevk edildi

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde askeri uçak düştü, bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi

22 Mart 2018 Perşembe 21:15
Nevşehir'de askeri uçak düştü! Olay yerine ekipler sevk edildi
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NEVŞEHİR'İN Gülşehir ilçesi yakınlarında eğitim maksadıyla bölgede bulunan bir F-16 uçağı düştü. Bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. TSK'dan yapılan açıklamada "Eğitim maksadıyla bölgede bulunan bir F-16 uçağı, Nevşehir civarında kaza kırıma uğramıştır." denildi.Kazada Üsteğmen Yasin Boy şehit oldu. 

Genelkurmaydan kaza ile ilgili açıklama

 Genelkurmay Başkanlığı, eğitim uçuşu yapan F-16 tipi savaş uçağının Nevşehir’in Gülşehir ilçesi yakınlarında düştüğünü, 1 askerin şehit olduğunu bildirdi.

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinden yapılan açıklamada, “Eğitim maksadıyla saat 18.30 sularında kalkış yapan bir F-16 tipi savaş uçağımız Gülşehir/Nevşehir civarında henüz bilinmeyen bir nedenle kaza kırıma uğramıştır. Olayın ardından derhal arama kurtarma faaliyetlerine başlanmış ve kısa sürede uçağımızın enkazına ve kahraman personelimizin naaşına ulaşılmıştır. Bu elim kaza neticesinde şahadet mertebesine erişen kahraman silah arkadaşımıza Allah’tan rahmet, değerli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve yüce Türk milletine başsağlığı dileriz” denildi.

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Son Güncelleme: 22.03.2018 23:04
Anahtar Kelimeler:
UçakNevşehirF16
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