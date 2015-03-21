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'Nevruz Bayramı resmi tatil olabilir'

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Nevruz'un resmi bayram olmasıyla ilgili, "Bunlar nihayetinde toplumsal taleple, siyasi şartlarla ortaya çıkacak meselelerdir. Neden olmasın, şartlar oluşursa tabii ki (resmi) bayram da olur" dedi

'Nevruz Bayramı resmi tatil olabilir'

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Nevruz'un resmi bayram olmasıyla ilgili, "Bunlar nihayetinde toplumsal taleple, siyasi şartlarla ortaya çıkacak meselelerdir. Neden olmasın, şartlar oluşursa tabii ki (resmi) bayram da olur" dedi

21 Mart 2015 Cumartesi 15:05
'Nevruz Bayramı resmi tatil olabilir'
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Numan Kurtulmuş, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA)  ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ortaklığında, SETA  İstanbul'da gerçekleştirilen "Geçmişten Günümüze Kalkınma Yardımlarının Dönüşümü"  konferansının açılışında yaptığı konuşmanın ardından basın mensuplarının  sorularını yanıtladı. Nevruz'a ilişkin soru üzerine Kurtulmuş, bu toprakların kadim  kültüründeki bir bayram olan Nevruz'un baharın gelişini müjdelediğini, yenilenme,  coşku, barış ve kardeşlik kavramlarını bünyesinde barındırdığını söyledi. Nevruz'un asırlardır bu coğrafyadaki Türklerin, Kürtlerin, İranlıların  ve bütün bölge halklarının kutladığı bir dostluk ve barış bayramı olduğunu  belirten Kurtulmuş, "Bu yılki Nevruz'un özellikle Türkiye'de Çözüm Süreci ve bu  topraklarda kadim kardeşliğimizin sağlamlaşması bakımından yeni bir adım olmasını  diliyorum. 'Yeni bir başlangıç' demiyorum, başlamış olan bir süreçle yeni ve  kuvvetli bir barış adımı olmasını temenni ediyorum. Bir daha bu topraklarda, asla  silahların konuşmamasını, asla kardeş kanı akmamasını, sadece siyasetin ve  barışın diliyle konuşulmasını temenni ediyorum" diye konuştu. Bu ülkedeki insanların 1.100 senedir bu topraklarda aynı medeniyetin,  aynı coğrafyanın ve aynı inancın mensupları olarak birlikte barış içerisinde  yaşadıklarını anlatan Kurtulmuş, "Kıyamete kadar da Allah'ın izniyle barış ve  kardeşlik içerisinde yaşayacağız. Yeter ki zihinlerimize barış hakim olsun. Yeter  ki o zihinlerimizdeki barış gönüllerimize hakim olsun. Dilimiz barışı isteyen  zihinlerin ve gönüllerin barış cümleleriyle dolu olsun. Bütün halkımızın  Nevruz'unu kutluyorum. Türkiye'ye ve bütün insanlığa bereket, huzur ve barış  getirsin. İnşallah coşkuyla sayfasını açacağımız yeni bir dönem olsun" dedi. Kurtulmuş, Nevruz'un resmi bayram ilan edilmesiyle ilgili soruya ise  "Bunlar olabilir, konuşulabilir, düşünülebilir. Nevruz'u, pratikte bayram olarak  kutlayan birçok ülkeler var. Bunlar nihayetinde toplumsal taleple, siyasi  şartlarla ortaya çıkacak meselelerdir" yanıtını verdi. Türkiye'de 27 Mayıs'ın uzun yıllar resmi tatil gibi kutlandığını ama  siyasi şartların oluşmasıyla ülkenin bütün hafızasından atıldığını ifade eden  Kurtulmuş, şunları kaydetti: "Aynı şekilde uzun yıllar Türkiye'de 1 Mayıs tatil olarak kutlanmadı.  O günkü ideolojik kamplaşma çerçevesinde bir komünist bayramı olarak görüldü.  Emekçinin bayramı olarak görülmediği için maalesef 1 Mayıs tatil olmamıştı. Bu  zihniyetin değişmesi, siyasi şartların ve toplumsal talebin gelişmesiyle ilgili  bir şeydir. Neden olmasın, şartlar oluşursa tabi ki Nevruz (resmi) bayram da  olur." 

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Son Güncelleme: 21.03.2015 14:06
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Nevruz BayramıTatilResmiNuman KurtulmuşAÇIKLAMAGündem
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