Neva’da Rusların çoşkulu festivali nefesleri kesti!

AKDENİZ Bölgesi'nin en büyük outlet mağazası olan Neva Outlet, Rus vatandaşlarını unutmadı. Alanya Rus Eğitim ve Kültür Derneği işbirliği ile dün akşam yapılan etkinliklerle Alanya’da yerleşik yaşayan Ruslar ve Rus tatilciler unutulmaz bir gün yaşadı. Düzenlenen etkinliğe, Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu, Alanya Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre, Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Şahin, Küresel Gazeteciler Konseyi Kurucu Genel Başkanı Mehmet Ali Dim ve ALTSO KGK Başkanı Burcu Haboğlu Baba ve çok sayıda Rus ve Türk vatandaşı katılım sağladı. Alanya Rus Eğitim ve Kültür Derneği Başkanı Ekaterina Gündüz'ün koordinasyonunu sağladığı etkinlkte yerleşik Rus vatandaşların yaptıkları gösteri izleyenlerin nefeslerini kesti. Küresel Gazeteciler Konseyi Kurucu Genel Başkanı duayen gazeteci Mehmet Ali Dim, Alanya'da yaşayan bütün Rusya vatandaşlarının 12 Haziran Rus Günü'nü kutladı. Ünlü Rus Sanatçı Albert Asadullin'in şarkılarıyla renk aldığı gece katılımcılarından büyük beğeni aldı.





Güncelleme Tarihi: 13 Haziran 2019, 11:56