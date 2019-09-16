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Netflix dizisinde tepki çeken Atatürk ve Erdoğan detayı

Netflix'te yayınlanan Belçika yapımı bir dizide Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ait görsellere yer verildi. Bunun bir gönderme olduğunu iddia eden izleyiciler, konuyla ilgili tepkilerini sosyal medyada dile getirdiler.

GÜNDEM 16.09.2019, 18:38
Netflix dizisinde tepki çeken Atatürk ve Erdoğan detayı
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Dünyanın en popüler çevrimiçi dizi ve film platformu olan Netflix'in yeni bir dizisinde yer alan sahne, Türkiye'nin gündemine oturdu. Belçika yapımı '13 Commandments' isimli dizinin ilk sahnelerinde yer alan Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan detayları, sosyal medya platformları üzerinden eleştirildi.13 Commandments, suç odaklı bir dizi. Dizinin genel konusuysa bir Türk'ün işlediği cinayetin aydınlatılması oluşturuyor. Ancak dizinin hemen başında katil olan Türk, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğraflarının yer aldığı bir duvarın önünden geçiyor.Bu sahne, dizinin yayınlanmasından kısa bir süre sonra Türk Netflix kullanıcılarının eleştirilerine neden oldu

#Netflix #Atatürk #Erdoğan
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