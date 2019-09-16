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Neslican Tay yoğun bakımda!

Kansere karşı verdiği mücadeleyle taraflı tarafsız herkesin sevgisini kazanan sosyal medya fenomeni Neslican Tay yoğun bakıma kaldırıldı. Twitter’da binlerce kullanıcı Neslican Tay için yardım kampanyası başlattı

GÜNDEM 16.09.2019, 07:02
Neslican Tay yoğun bakımda!
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Bacağındaki tümör nedeniyle 2018'de bacağı kesilen; dördüncü kez kansere yakalandığını ve savaşına devam edeceğini duyuran; hayatını, yaşadıklarını ve tedavisini sosyal medyada aktaran Neslican Tay'ın yoğun bakıma alındığı öğrenildi.

 

Tay için sosyal medyadan binlerce destek mesajı yağdı ve Tay'ın tedavi gördüğü Medipol Sağlık Grubu'ndan açıklama yapıldı.

Açıklamada, “Neslican Tay için değerli hocalarımız ve ekip arkadaşlarımız elinden geleni yapıyor. İnşallah Neslican bir kez daha ne kadar güçlü olduğunu bizlere gösterecek” denildi.

 

Neslican Tay kimdir?

 

Bursa doğumlu, 20 yaşındaki Neslican Tay ilköğretim ve lise eğitimini Rize'de tamamladı. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde mimarlık okumak isteyen Neslican, puanı iyi olmasına rağmen hedefindeki okulu kazanabilmek için tekrar üniversiteye hazırlandı.

 

Araya tedavi süreci girdiği için eğitimine ara vermek zorunda kaldı. Kanserle mücadele ederken bir yandan da eğitimine devam etmek isteyen Neslican, üniversite sınavına girdi ve şu an Bahçeşehir Üniversitesi'nde psikoloji eğitimi görüyor.

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