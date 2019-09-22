Neslican, Rize'de gözyaşlarıyla toprağa verildi

RİZE merkeze bağlı Gülbahar Mahallesi'nde ailesiyle oturan Neslican Tay, 3 kez yendiği kanser hastalığına 4'üncü kez yakalandığını öğrendi. Tümör nedeniyle 2 yıl önce sol bacağı kesilen Neslican, hayattan kopmadı, azmi ile kanser hastalarına örnek oldu. Sosyal medya hesabından hastalığını duyuran ve kanserle mücadele edeceğini açıklayan Neslican, yaşadıklarını ve tedavi süreçlerini takipçileri ile paylaştı. Kısa sürede 1,5 milyon takipçi sayısına ulaşan Neslican, bir yandan tedavi görürken bir yandan da Bahçeşehir Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nü kazanarak, eğitimini sürdürdü. Neslican, son 1 yılını Rize ile İstanbul arasında gidip, gelerek, eğitimi ve tedavisi ile geçirdi. Kanserle mücadelesi sırasında hastalara verdiği moral ve destek ile tanınan Neslican, sağlık durumu kötüleşince 15 Eylül Cumartesi günü, İstanbul'daki özel hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Neslican, 20 Eylül günü akşam saatlerinde, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

ACILI BABA, TAZİYELERİ KABUL ETTİ

Neslican Tay'ın cenazesi, İstanbul'dan yoluyla memleketi Rize'ye getirildi. Neslican için Rize Sahil Camii'nde öğle vakti cenaze namazı kılındı. Cenazeye Neslican'ın babası Fahri Tay, dayıları Ömer ve İsmail Yazıcı ile yakınlarının yanı sıra AK Parti Rize Milletvekili Muhammed Avcı, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, AK Parti Rize İl Başkanı İshak Alim, MHP Rize İl Başkanı İhsan Alkan ile sevenleri ve arkadaşları katıldı. Cenazede acılı baba Fahri Tay, taziyeleri kabul etti. Neslican'ın sevenleri ve arkadaşları ise uzun süre gözyaşı döktü. Cenazede Türk Kızılayı'nca katılanlara lokum ikram edildi. Cenazeye katılan bir kişinin de otomobilinin arkasına, 'Neslican kimse senin gibi cesur olamadı' yazılı fotoğrafını yapıştırdığı görüldü.

SOL BACAĞININ OLDUĞU MEZARA DEFNEDİLDİ

Neslican Tay'ın cenazesi başında helallik alındı, dua edildi. Kılınan namazının ardından Neslican, Pehlivan Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında, daha önce kesilen sol bacağının gömüldüğü mezarda toprağa verildi.

SEVENLERİ, NESLİCAN'I ANLATTI

Cenazeye katılan yakınları, arkadaşları ve sevenleri ise Neslican Tay'ı anlatıp, üzüntüsünü dile getirdi. Ebruli Yaşam ve Sanat Derneği Başkanı Hülya Cerrahoğlu, Neslican'ın çok yakın dostu olduğunu belirterek, "O, hastalıkla mücadele eden insanların umut kaynağıydı. 'Ben bir bacaktan ibaret değilim' diyen, 'Ayaklarımın yere sağlam basması için iki bacağımın olması gerekmiyor' diyen, son ana kadar en acı gününde dahi gülümsemekten vazgeçmeyen biriydi. 'Belki kaybedeceğim ama savaşarak kaybedeceğim' diyerek bizlere veda etti. Başımız sağ olsun. Çok üzgünüz" dedi.

Neslican Tay'ın kuaförü Yusuf Yalmancı da "Ben onu sosyal medyada görünce ulaşmaya çalıştım. Benim de annem kanserden vefat etti. Ona yardım etmem ve destek olmam gerektiğini düşündüm. Onu salonuma davet ettim. Evinden onu aldım. Salonuma getirdim, saçını yaptım. Güzel vakit geçirdik. Hastalığı yeneceğini öylesine inanıyordu ki ondaki o heyecan bizim ekibimizi sardı. Daha sonra yeniden hastalığı nüksedince Rize'ye geldi. Ben de Rize'ye geldim. Saçlarına kaynak takmıştık. Onu çıkardık. Ona 5 peruk getirdim. İstediği gibi şekil versin, istediğini taksın, diye. Ama o kötü rahatsızlık geçen yıl benim annemi sonra da Neslican'ı aldı. Sevenlerinin başı sağ olsun" diye konuştu.