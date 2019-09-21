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Neslican'ın TEDx konuşması gündem oldu: Benim için sol bacağınızı sevin

Hayatını kaybetmesiyle tüm Türkiye'yi yasa boğan Neslican Tay'ın TEDx etkinliğinde yaptığı konuşma sosyal medyada gündem oldu. Tay konuşmasında, "Benim için sol bacağınızı da sevin." ifadelerini kullanmıştı.

GÜNDEM 21.09.2019, 10:26
Neslican'ın TEDx konuşması gündem oldu: Benim için sol bacağınızı sevin
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KANSERE karışı verdiği mücadeleyle milyonları desteğini kazanan Neslican Tay hayatını kaybetti. Tay'ın TEDx etkinliğinde yaptığı konuşma ise sosyal medyada gündem oldu.

"BENİM İÇİN SOL BACAĞINIZI SEVİN"

Konuşmasıyla TEDx etkinliğine katılanlara duygusal anlar yaşatan Tay, "Hayatınızı sevin. Kendinizi sevin. Bedeninizi sevin. Ruhunuz başka bir bedende bulunmayacak. Saçlarınızı, boyunuzu, kilonuzu sevin. Benim için sol bacağınızı da sevin." ifadelerini kullanmıştı.

NESLİCAN TAY KİMDİR?

Rizeli bir anne ve Manisalı bir babanın kızı olan Neslican Tay, 1998 yılında Bursa'da doğdu, Fen lisesi mezunu olan Neslican Tay ilköğretim ve lise eğitimini Rize'de tamamladı. Üniversite sınavına iki hafta kala kansere yakalandığını öğrendi, araya tedavi süreci girdiği için eğitimine ara vermek zorunda kaldı. Kanserle mücadele ederken bir yandan da eğitimine devam etmek isteyen Neslican Tay, üniversite sınavına girdi ve Bahçeşehir Üniversitesi'nde psikoloji bölümünü kazandı.

#Neslican Tay #TEDx
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