Neslican'ın ailesini ziyaret eden İmamoğlu, gözyaşlarına hakim olamadı
Dün akşam hayatını kaybeden Neslican Tay'ın ailesini ziyaret eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, gözyaşlarına tutamadı.
İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün akşam saatlerinde dördüncü kez yakalandığı kanserden hayatını kaybeden Neslican Tay'ın acılı ailesini hastanede ziyaret etti. İmamoğlu göz yaşlarını tutamayarak ağladı.
GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI
Kanserle ettiği mücadele herkese örnek olan Neslican Tay'ın tedavi gördüğü hastanede ölümü tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Dün akşam sosyal medya hesabından Neslican Tay'ın ölümüyle hissettiği üzüntüyü paylaşan Ekrem İmamoğlu, bugün de acılı ailenin tedavi gördüğü hastaneye gitti. Anne ve babayla konuşan İmamoğlu, gözyaşlarına hakim olamadı.
BACAĞININ YANINA GÖMÜLECEK
Hastaneden cansız bedeni alınan Neslican Tay, memleketi Rize'de son yolculuğuna uğurlanacak. Tümörden dolayı sol bacağı kesilen Neslican ve annesinin isteği üzerine bacağının yanına gömülecek.
DÜN AKŞAM HAYATINI KAYBETTİ
Neslican Tay'ın tedavi gördüğü hastaneden yapılan açıklamada Tay'ın ölüm haberi şu sözlerle duyuruldu: "Neslican Tay kızımız 6 Eylül 2019 tarihinde uzun süredir mücadele ettiği 'yaygın tutulum yapmış malign mezenşimal tümöre bağlı artmış olan semptomları nedeniyle hastanemize müracaat etmişti. Durumunun ağırlaşması üzerine 15 Eylül Cumartesi günü yoğun bakıma alınmıştı. Ancak süreç içerisinde gelişen çoklu organ yetmezliği nedeniyle 20.09.2019 saat 21: 20'de kendisini kaybettik. Allah'tan rahmet tüm sevenlerine sabırlar dileriz."
CANSIZ BEDENİNİ GÖREN YAKINI KONUŞTU
Neslican'ın cansız bedenini gören bir yakını ise "Gelin gibi olmuş, o kadar güzelleşmiş mi artık iki bacağı var'"sözleriyle herkesi duygulandırdı.
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