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Neslican'ı kaybeden anne-babasının hali yürek dağladı

Dün akşam hayatını kaybeden Neslican Tay'ın ölüm haberini ailesi fenalık geçirdi. Tedavi altına alınan aileyi ziyaret eden Ekrem İmamoğlu, aileyle yakından ilgilendi.

GÜNDEM 21.09.2019, 12:24
Neslican'ı kaybeden anne-babasının hali yürek dağladı
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UZUN süredir kanserle mücadele eden Neslican Tay, dün akşam tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ölüm haberiyle yıkılan anne ve babanın yanına giderek teselli etti.

HAYATINI KAYBETTİ

Tümörden dolayı sol bacağını kaybeden Neslican Tay, dördüncü kez kansere yakalanınca yoğun bakıma kaldırıldı. Bir süredir tedavi altında olan Tay, dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

ACILI ANNE VE BABAYI ZİYARET ETTİ

Ölüm haberini alan anne, baba ve abla sinir krizi geçirdi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün akşamdan bu yana tedavi altında olan aileyi ziyaret ederek teselli etti. Sosyal medya hesabından acılı anne ve babanın fotoğrafını paylaşan İmamoğlu, "Dün hayata gözlerini yuman Sevgili Neslican Tay'ın anne ve babasını ziyaret ettik, acılarını paylaştık. Onun gülümseyen yüzüyle verdiği hayat mücadelesi artık hepimizin zihninde. Rize'de son yolculuğuna uğurlanacak Neslican kızımıza bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum." dedi.

HALUK LEVENT TAM DESTEK VERDİ

Neslican Tay'ın ölümüyle derin bir üzüntü yaşayan şarkıcı ve AHBAP derneği genel başkanı Haluk Levent, acılı aileyi yalnız bırakmadı. Levent'in başkanı olduğu AHBAP derneğinin görevlileri ise bir an olsun hastaneden ayrılmadı ve Rize'de düzenlenecek olan cenaze için otobüs kiraladı.

#Neslican Tay #Ekrem İmamoğlu #İstanbul
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