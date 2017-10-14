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Neredeyse halife yerine konulmuş!

Eski Yargıtay üyesi Zengin, ByLock’ta “Savcı Akkaş ve arkadaşları, efendimizden ve dört halifeden sonra İslam tarihinin en önemli vazifesini yaptılar” demiş

Neredeyse halife yerine konulmuş!

Eski Yargıtay üyesi Zengin, ByLock’ta “Savcı Akkaş ve arkadaşları, efendimizden ve dört halifeden sonra İslam tarihinin en önemli vazifesini yaptılar” demiş

14 Ekim 2017 Cumartesi 07:23
Neredeyse halife yerine konulmuş!
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ESKİ Yargıtay ve Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyesi İbrahim Zengin hakkında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen fezlekede şüphelinin, başka bir örgüt üyesiyle yaptığı ByLock yazışmalarında, FETÖ’nün 25 Aralık 2013’teki “yargı operasyonunun” altında imzası bulunan firari eski Savcı Muammer Akkaş hakkında övgü dolu sözler kullandığı tespitine yer verildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, hakkında soruşturma yürütülen yüksek yargı mensuplarından 77’si için FETÖ üyeliği iddiasıyla fezleke düzenlenerek, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. Hakkında fezleke hazırlananlar arasında eski eski hakim İbrahim Zengin de yer alıyor. Zengin’in, örgüt yöneticisi olduğu ve örgüt yapılanmasında etkin konumda bulunduğu tespitine yer verilen fezlekede, örgüt içinde ve FETÖ’nün şifreli haberleşme programı ByLock’ta “Hanif” kod adını kullandığı bilgisi de yer aldı. Zengin’in, ByLock’a en son 18 Şubat 2016’da girdiği tespit edildi.

İki yıl sonra göndermiş

Fezlekede Zengin’in, örgüt yöneticilerinden olduğu belirtilen Mehmet Kaya’ya gönderdiği ByLock mesajında, 25 Aralık 2013’te o dönem başbakan olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın da arasında bulunduğu 96 kişi hakkında gözaltı kararı veren eski Özel Yetkili Savcı Muammer Akkaş için övgü dolu sözler kullandığı ifade edildi. Söz konusu mesajı, “25 Aralık operasyonu”ndan yaklaşık iki yıl sonra, 27 Aralık 2015’te gönderdiği anlaşılan Zengin’in, “Abi, Muammer Akkaş ve arkadaşları, Efendimizden ve Hulefa-i Raşidin’den (dört halife) sonra İslam tarihinin en önemli vazifesini yaptılar diye düşünüyorum” ifadelerini kullandığı aktarıldı.

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Anahtar Kelimeler:
FetöBylock
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