Nejat Toksoy son yolculuğuna uğurlandı

ÖĞLE namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Nejat Toksoy'un naaşı defnedilmek üzere Ihlamurkuyu Mezarlığı'nda aile kabristanlığına götürüldü.



Nejat Toksoy kimdir?



1960'ların ünlü grubu, Nejat Toksoy öncülüğünde Çetin ve Metin Yavuzdoğan kardeşler, Cihat Günaydın ve Zamir Manisa tarafından 1964'te İstanbul Erkek Lisesi'nde kuruldu.

'Twist temposunda' icra ettikleri 'Helvacı Helva' türküsüyle Hürriyet'in ilk kez düzenlediği 'Altın Mikrofon' yarışmasına katılıp ikinci oldular.



Yarışmanın ardından Mavi Işıklar grubu müzik dünyasında hızla yükseldi. Plak çıkardılar, konserler verdiler, gece kulüplerine çıktılar, ödüller aldılar.



Mavi Işıklar işin şov kısmını da ihmal etmeyen, bir örnek sahne kostümleri diktiren, sahneye bir yatak odası kurup pijamalarla çıkan gencecik beş delikanlının hikâyesiydi.



Mavi Işıklar bir dönem devam etti sonra dağıldı. 90'larda yeniden bir araya gelip Kırkbeşlik Bar'da konser verdiler.

