Nejat İşler, "Erdoğan'ın yeğeni" iddialarına yanıt verdi
Oyuncu Nejat İşler'in, siyasetçi Recep Tayyip Erdoğan'ın yeğeni olduğu iddiası sonunda açıklığa kavuştu. Oyuncu İşler, Erdoğan ile herhangi bir akrabalık bağının olmadığını, söylentilerin "Şehir efsanesi" olduğunu açıkladı.
GÜNDEM 12.11.2019, 08:10
OYUNCU Nejat İşler, ekşi sözlük platformunda sevenleriyle bir araya geldi. Ekşi sözlük yazarlarından gelen soruları yanıtlayan İşler, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeğeni misiniz, akrabalığınız var mı" sorusunu da yanıtladı. Ekşi sözlük yazarlarının ilk sorduğu sorulardan biri olan "akrabalık bağı"na Nejat İşler'in verdiği yanıt dikkat çekti.
"ŞEHİR EFSANESİ"
Oyuncu İşler, Erdoğan ile herhangi bir akrabalık bağının olmadığını, söylentilerin "şehir efsanesi" olduğunu açıkladı. İşler'in verdiği cevaplar şu şekilde: Yok. Ama enteresan, gerçek yeğeni benim mahalleden arkadaşım, Ali. Şehir efsanesi."
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