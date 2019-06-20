Nehre giren genç kayboldu

Diyarbakır'da Dicle Nehri'ne giren bir gencin akıntıya kapılarak kaybolduğu iddiasıyla arama çalışması başlatıldı

Nehre giren genç kayboldu
banner404

ALINAN bilgiye göre, merkez Sur ilçesi Bağıvar Köprüsü mevkisinde  serinlemek için Dicle Nehri'ne giren 16-17 yaşlarındaki gencin akıntıya kapılarak  kaybolduğu ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk  edildi.
Ekipler, nehirde arama çalışması başlattı.
 
Görgü tanığı Mahmut Çolak, tahminen 16-17 yaşlarındaki gencin suya  girdiğini ve bir süre sonra kaybolduğunu belirterek, "Suda bir çocuğun  çırpındığını gördük. O sırada çocuğu kurtarmak için iki kişi suya atladı ama  çocuk gözden kayboldu." ifadelerini kullandı.
 
Suda kaybolan gencin kimlik tespiti ve arama çalışmaları sürüyor.
 

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Bakan açıkladı: 4 bin 321 personel alınacak
Bakan açıkladı: 4 bin 321 personel alınacak
  1. EKONOMİ

banner516

banner470

banner452

banner449

banner481

banner472

banner479