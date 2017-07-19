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Nehir'i ararken ölüme gittiler

Rize'nin Ardeşen ilçesindeki Tunca Deresi'ne geçtiğimiz ay düşerek kaybolan Nehir Zenginal'ı (11) arama çalışmaları sırasında dün Fırtına Deresi'nde boğulma tehlikesi geçiren akrabaları Muhammet Zenginal ve Adem Zenginal tedavi gördükleri hastanede hayatlarını kaybetti

Nehir'i ararken ölüme gittiler

Rize'nin Ardeşen ilçesindeki Tunca Deresi'ne geçtiğimiz ay düşerek kaybolan Nehir Zenginal'ı (11) arama çalışmaları sırasında dün Fırtına Deresi'nde boğulma tehlikesi geçiren akrabaları Muhammet Zenginal ve Adem Zenginal tedavi gördükleri hastanede hayatlarını kaybetti

19 Temmuz 2017 Çarşamba 10:20
Nehir'i ararken ölüme gittiler
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TUNCA  beldesine bağlı Armutluk köyünde 19 Haziran'da suya düşen kara lastiğini almaya çalışırken akıntıya kapılan Nehir Zenginal'ı dün Tunca Deresi'nin bağlandığı Fırtına Deresi'nde ararken boğulma tehlikesi geçiren ve çevredekilerce sudan çıkartılan Muhammet Zenginal, tedavi gördüğü Kaçkar Devlet Hastanesi'nde, Adem Zenginal ise Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden gençler, bugün Armutluk köyünde cenaze namazı sonrası aile mezarlığında toprağa verilecek.

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RizeDereHayatını Kaybetti
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