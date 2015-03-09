Nehir debileri kırmızı alarm veriyor

BULGARİSTAN ve Edirne’de etkili olan sağanak yağış Tunca ve Meriç Nehirleri’nin debilerinin yükselmesine neden oldu. Vatandaşlar, taşkınla tekrar karşı karşıya gelmekten tedirgin olurken, Nehirlerin debileri kırmızı alarm veriyor. Edirne’de Meriç ve Tunca Nehirlerinin debilerinin yükselmesi sonucu tedbir alınmaya başlandı. Meriç Nehri’nin ayak kısmında bulunan Edirne Belediyesi’ne ait çay bahçesinin alt katındaki masa ve sandalyelerin bir kısmı üst kata çıkarılırken bir kısmı ise römorkla su basma riskine karşı taşındı. Kent merkezini Karaağaç Mahallesi’ne bağlayan Tunca Köprüsü’nün girişinde su birikintisi oluştu. Oluşan su birikintisi trafiğin akışını henüz engellemiyor. DSİ 11. Bölge Müdürü Adil Sabancı, taşkın riskinin olmadığını belirterek, "Şu anda nehirlerimizde debilerimiz yavaş yükseliyor. Dün bu saatlerde bin 79 metreküp saniye olan debi bugün bin 250 metreküp saniyeye yükseldi. Tunca Nehri’nde debi durdu. Arda Nehri’nde su seviyesi 70 metreküp saniye çıkış yaptı. Bizim tahminimiz Karağaç’a köprülerden sağlanan ulaşımın kapanmayacağı. Bin 300 metreküp saniyeden bu akşam debi seviyesi düşüşe geçer diye düşünüyoruz" dedi. Bulgaristan’da kırmızı alarm verilmesi ile ilgili Sabancı, "Taşkın alanındaki sularda yayılma var. Bulgaristan’da taşkın ilan edilmeyen köylerde taşkın mevzu bahis, kırmızı alan verilmesi doğrudur. Kar yağışı da var onlarda. Bunun üzerine hava soğur, lodos olursa bu risk artar. Hava tahmin raporuna göre risk görünmüyor. Bu nedenle mevcut su boşalır diye düşünüyoruz" diye konuştu.

Karaağaç Mahallesi’nde yaşayan Yaşar Kalanbak ise "Geçen ay biz mağdur kaldık, bizi helikopterler aldı buradan. Evlerimizin içinde sular kaynadı. Nehir kenarına yakın yerlerden sular kaynama yapıyor" dedi.

Geçen ay nehir debilerinin yükselmesiyle Meriç ve Tunca Köprüleri sular altında kalınca Karaağaç Mahallesi’nde yaşayan vatandaşlar askeri araçlar ve helikopterlerle kurtarılarak kent merkezindeki otellere yerleştirilmişlerdi.