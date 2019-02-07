Nefesler tutuldu! Yarın binlerce atama yapılacak

ŞUBAT ayındaki 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için süreç kasım ayında başlamış, aralık ayında sözlü mülakatlar gerçekleşmişti. Ocak ayında sonuçlar ilan edilirken 1 Şubat'ta ise tercihler sona erdi. Şimdi gözler atama sonuçlarında. Sözleşmeli öğretmen atama sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığının daha önce duyurduğu gibi 8 Şubat Cuma günü erişime açılacak.

ATAMALAR NASIL YAPILIYOR?

Tercih işlemlerinin ardından atama işlemleri şu şekilde yapılıyor; Sözlü sınavda başarılı olanların atamaları, tercihleri de dikkate alınarak sözlü sınav puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda gerçekleştiriliyor. Adayların puanlarının eşitliği halinde KPSS puan üstünlüğü dikkate alınıyor, eşitliğin devamı hâlinde atanacak aday bilgisayar kurası ile belirleniyor.