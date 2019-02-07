Nefesler tutuldu! Yarın binlerce atama yapılacak

20 bin sözleşmeli öğretmen ataması, yarın Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un katılımıyla yapılacak.

Nefesler tutuldu! Yarın binlerce atama yapılacak
banner404

ŞUBAT ayındaki 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için süreç kasım ayında başlamış, aralık ayında sözlü mülakatlar gerçekleşmişti. Ocak ayında sonuçlar ilan edilirken 1 Şubat'ta ise tercihler sona erdi. Şimdi gözler atama sonuçlarında. Sözleşmeli öğretmen atama sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığının daha önce duyurduğu gibi 8 Şubat Cuma günü erişime açılacak. 

ATAMALAR NASIL YAPILIYOR?

Tercih işlemlerinin ardından atama işlemleri şu şekilde yapılıyor; Sözlü sınavda başarılı olanların atamaları, tercihleri de dikkate alınarak sözlü sınav puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda gerçekleştiriliyor. Adayların puanlarının eşitliği halinde KPSS puan üstünlüğü dikkate alınıyor, eşitliğin devamı hâlinde atanacak aday bilgisayar kurası ile belirleniyor.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Kaş'a yeni liman başkanı
Kaş'a yeni liman başkanı
  1. Kaş

banner495

banner516

banner470

banner452

banner449

banner518

banner481

banner472