Nefes kesen tatbikat

BURSA'NIN merkez Osmangazi İlçesi Hamitler TOKİ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde gerçekleştirilen deprem ve yangın tatbikatında öğrencilerin aldığı eğitimler sayesinde soğukkanlılığı dikkatlerden kaçmadı. Yıldırım Arama Kurtarma ve İnsanı Yardım Derneği tarafından bin 100 öğrenciye temel afet bilinci eğitimi verildi. Daha sonra yapılan tatbikatta öğrenciler aldıkları eğitimleri uygulamalı olarak yaşadı. Nefes kesen tatbikatta senaryo gereği okul içerisinde mahsur kalan 2 öğrenciye kurtarma ekipleri ilk olarak olay yerinde müdahale etti. Sedye ile ilk öğrenciyi dışarı çıkartan kurtarma ekipleri büyük alkış aldı. Bu esnada senaryo gereği gerçekleştirilen patlamalar herkese korku dolu anlar yaşattı. Binanın en üst katında mahsur kalan ikinci öğrenci, 20 metre yükseklikten halat yardımı ile aşağı indirildi. Yapılan tatbikatı nefeslerini tutarak izleyen öğrenciler, arkadaşlarını aşağı indiren kurtarma ekibini uzun süre alkışladı. Daha sonra aldıkları yangın söndürme eğitimini de uygulamaları olarak gerçekleştirilen öğrenciler, eğitimlerin ne kadar faydalı olduğunu gözler önüne serdi. Yapılan eğitimlerin hiç bir ücrete tabi olmadığının altını çizen Yıldırım Arama Kurtarma ve İnsanı Yardım Derneği Başkanı Bülent Suayiş, “Talepler geldiği sürece her zaman göreve hazırız. Depremden korunma, tahliye ve yangına ilk an müdahale eğitimleri veriyoruz. Öğrenciler, verilen eğitimleri gayet dikkatle dinliyor ve uyguluyorlar. Bize yaptığımız eğitimlerin ne kadar faydalı olduğunu gösteriyorlar. Deprem ve yangının ne zaman çıkacağı hiç belli değil. Biz hazır olmak zorundayız” diye konuştu.

Hamitler TOKİ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmeni ve Sivil Savunma Kulübü Danışman Öğretmeni Ali Doğru, “Deprem haftası etkinlikleri dahilinde kurtarma ekiplerimiz bizleri kırmayarak geldi. Bütün sınıflarımıza gereken eğitimleri verdi. Pek çok yanlış bildiğimiz şeylerin bize doğrusunu gösterdi. Arama kurtarma ekiplerinin artması demek daha az can kaybının yaşanması demektir” dedi.