Nefes kesen narkotik operasyonu

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı Sokak Suçlarıyla Mücadele Narkotimleri tarafından Beyoğlu Cihangir’deki bir evde, uyuşturucu hap depolandığını belirledi. Fiziki ve teknik takiplerini tamamlayarak harekete geçen tim, Pürtelaş Sokak’taki müstakil bir eve baskın düzenlendi. Evdeki şahısların kapıyı açmaması üzerine tim, koçbaşıyla kapıyı kırarak eve girdi. Silahlarını çeken tim ardından evi didik didik ararken, 3 zanlı üst aramalarının yapılmasını ardından gözaltına alındı.

Çatı arasındaki kartonpiyerlerin içinde uyuşturucu hap ele geçirildi

Aramalarını sürdüren tim, ardından çatı arasına çıktı. Burada incelemelerini sürdüren ekip, çatıları kaplamada kullanılan kartonpiyerlerin içini kontrol etti. Yapılan kontrollerde kartonpiyerin içerisinden “extacy” diye tabir edilen çok sayıda uyuşturucu hap ile bilgisayar faresi ve araç anahtarı görünümlü hassas terazi ele geçirildi. Ele geçirilen haplara ve terazileri polis tarafından el koyulurken, evde gözaltına alınan zanlılar sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.