Nefes kesen hırsız polis kovalamacası kamerada

EDİNİLEN bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, saat 22.30 sıralarında Adil Mahallesi Sait Nursi Caddesi üzerinde hırsızlık yapıldığı yönünde ihbar aldı. Bunun üzerine olay yerine gelen ekipler ve 2 kişi oldukları tespit edilen hırsızlar arasında kovalamaca yaşandı. Yaşanan kovalamacanın ardından polis ekipleri hırsızları durdurmak için havaya ateş açtı. Polis ekiplerinin hırsızları kıskıvrak yakaladığı nefes kesen operasyon bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde polis ağaçlık alana kaçan hırsızları kovalıyor. Ardından polis havaya açıyor. Yakalanan zanlılar Asayiş Büro ekiplerince ifadeleri alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.