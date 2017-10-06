MEMLEKETİ Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde son yolculuğuna uğurlanan şehit Kılınç’ın kız kardeşi Rasime Çelik, sarıldığı tabutu bırakmak istemedi ve “Ne olur onu götürmeyin” diye ağladı. Tören alanındaki bir albay Rasime Kılınç’la konuşarak tabutu bırakmasını istedi. Bunun üzerine Rasime Kılınç, tören mangasıyla birlikte ağabeyinin tabutunu cenaze aracına kadar taşıdı.
Çankırı’da çifte acı
Sözleşmeli er Olcay Çelik (22), memleketi Çankırı’nın Yapraklı ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin babası Muammer ve annesi Hacer ile kardeşi Serhat Çelik tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Piyade Uzman Çavuş Gökhan Topal ise memleketi Çankırı’nın Orta İlçesinde gözyaşları içerisinde 2 bin kişinin katıldığı törenle toprağa verildi.
Babaya son veda
Şehit Piyade Uzman Çavuş Ömer Doğan’ın cenazesi, memleketi Karaman’da defnedildi. Şehidin eşi Fadime (40), annesi Ayşe, çocukları Hatice Kübra (17) ve Ayşe Nisa (12) ile kardeşi Murat Doğan güçlükle ayakta durdu.
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