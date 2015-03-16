'Ne olur geri getirin'

Merkez Yüreğir İlçesi’nde oturan Ayşe Taş, amcasının oğlu ile berdel geleneğiyle 14 yaşında nikahsız evlilik yapıp, bir çocuk dünyaya getirdi. Eşinin akrabalarının baskısına dayanamayan Ayşe Taş, doğuştan işitme engelli olan oğlu Mehmet Yusuf Taş’ı da yanına alıp, babasının evine döndü. Oğlunun duyabilmesi için eşyaları ve kulağındaki küpeleri satıp, tedavi masraflarını karşılayan Ayşe Taş, 19 Aralık’ta oğluna biyonik kulak taktırdı. Mehmet Yusuf Taş, biyonik kulaklık takıldıktan sonra seslere tepki verip, konuşulanları anlamaya başladı. Doktorların yaptığı kontrolde, Mehmet Yusuf Taş’ın yaşıtları hayatının normale döneceği belirlendi.

SOKAKTA OYNARKEN ÇALINDI