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12 Mart Günlük Burç Yorumu

'Ne olur geri getirin'

Adana’da doğuştan işitme engelli 2 yaşındaki Mehmet Yusuf Taş’ın, sokakta oynarken 12 bin lira değerindeki biyonik kulak cihazı çalındı. Tarım işçisi 18 yaşındaki anne Ayşe Taş, "Ben o cihazı alabilmek için kulağımdaki küpemi, çeyizlik eşyalarımı satmıştım" diyerek gözyaşı döktü

'Ne olur geri getirin'

Adana’da doğuştan işitme engelli 2 yaşındaki Mehmet Yusuf Taş’ın, sokakta oynarken 12 bin lira değerindeki biyonik kulak cihazı çalındı. Tarım işçisi 18 yaşındaki anne Ayşe Taş, "Ben o cihazı alabilmek için kulağımdaki küpemi, çeyizlik eşyalarımı satmıştım" diyerek gözyaşı döktü

16 Mart 2015 Pazartesi 12:50
'Ne olur geri getirin'
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Merkez Yüreğir İlçesi’nde oturan Ayşe Taş, amcasının oğlu ile berdel geleneğiyle 14 yaşında nikahsız evlilik yapıp, bir çocuk dünyaya getirdi. Eşinin akrabalarının baskısına dayanamayan Ayşe Taş, doğuştan işitme engelli olan oğlu Mehmet Yusuf Taş’ı da yanına alıp, babasının evine döndü. Oğlunun duyabilmesi için eşyaları ve kulağındaki küpeleri satıp, tedavi masraflarını karşılayan Ayşe Taş, 19 Aralık’ta oğluna biyonik kulak taktırdı. Mehmet Yusuf Taş, biyonik kulaklık takıldıktan sonra seslere tepki verip, konuşulanları anlamaya başladı. Doktorların yaptığı kontrolde, Mehmet Yusuf Taş’ın yaşıtları hayatının normale döneceği belirlendi.
SOKAKTA OYNARKEN ÇALINDI
Geçimini geçici tarım işçiliği yaparak sürdüren Ayşe Taş, 6 Mart’ta oğlunu evde bırakıp çalışmak için tarlaya gitti. Ayşe Taş, akşam döndüğünde küçük Mehmet’in biyonik kulak cihazının yerinde olmadığını fark etti. Mehmet Yusuf Taş’ın 12 bin lira değerindeki kulaklığının evlerinin önünde kimliği belirsiz bir kişi tarafından çalındığı anlaşıldı. Kulaklığın, oğlunun kafa derisinin altına yerleştirilen verici ile uyumlu olduğunu söyleyen Ayşe Taş, tek başına bir işe yaramayacağını belirterek, "O kulaklık başkasının işine yaramayacak, Mehmet’ime de yaramadı. Ben kulağımdaki küpeleri satıp taktırdım. Tek oğlum yaşıtlarından geri kalmasın, onlar gibi olsun istedim" dedi. Cihazı çalanın yakalanmasını isteyen genç kadın, "Eşimden ayrıldıktan sonra tarlalarda çalışmaya başladım. Oğluma da annem bakıyor, 6 Mart’ta sokakta oynarken, yanına bisikletli bir adam gelmiş. Başını okşar gibi yapıp cihazı  alıp gitmiş. Kulaklığı düşürmesi imkansızdı. Karakola gidip başvurduk, polis çalanı arıyor. Ama oğlum o günden beri yeniden sessizliğe gömüldü. Çalana yalvarıyorum; kimsenin bir işine yaramaz ama oğlum için hayati önem taşıyor. Ne olur geri getirin" diye konuştu.
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Son Güncelleme: 16.03.2015 11:51
Anahtar Kelimeler:
Işitme CihazıAdanaHırsızlık
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