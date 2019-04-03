Ne diyeceği merak konusuydu! İşte seçimlerle ilgili ilk yorumu

31 Mart yerel seçimlerinin ardından kameralar karşısına geçen Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin seçimi kazandığını söyledi. Karamollaoğlu, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından ilk kez konuştu.

Genel merkezde bir açıklama yapan Karamollaoğlu, Saadet Partisi'nin seçimde aldığı yüzde 2,71 oranı savundu. Saadet Partisi'nin seçimin kazananı olduğunu iddia eden Karamollaoğlu, "Saadet Partisi kilit parti olmaya devam edecektir. Medya hem kendi arasında kutuplaştı hem de milleti kutuplaştırdı." dedi.

"İKTİDAR OLAYIN ÜSTÜNÜ KAPATIRSA..."

RTÜK'ün işlevsiz hale geldiğini öne süren Karamollaoğlu, sonrasında seçim günü Malatya'da yaşanan silahlı çatışmaya söze getirdi. İktidar partisine yüklenen Karamollaoğlu, "Seçilebilmek için ülkeye zarar vermek akıl karı değil. Farklı partilere mensup kişileri düşman gibi göstermek fayda sağlamaz. İki Saadet Partili'nin katli bizi derinden üzdü. İktidar olayın üstünü kapatırsa, katillerle yan yana manasına gelir." diye konuştu.

"SAADET PARTİSİ SEÇİMİN KAZANANIDIR""

Son olarak Saadet Partisi'nin seçimin kazananı olduğunu iddia eden Karamollaoğlu, "Tüm aday ve seçmenlerimize gayretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. 9 ilçe, 8 belde mahiyetinde yerde belediye başkanlığını kazandık. Bu seçimlerde 1 milyon 290 bin 585 oy aldık. Saadet Partisi seçimin kazananıdır. Saadet Partisi kilit parti olmaya devam edecektir." şeklinde konuştu.