Ne diyeceği merak konusuydu! Erdoğan'dan saldırıya ilk yorum

CUMHURBAŞKANI Erdoğan, Ankara'nın Çubuk ilçesinde CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırılar hakkında Twitter hesabından paylaşımlarda bulundu. Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıya yönelik, "İstenmeyen bir olay meydana gelmiş, Kılıçdaroğlu'na protesto şiddette dönüşmüştür. Şiddeti asla tasvip edemeyiz" ifadelerini kullandı.

İŞTE ERDOĞAN'IN TWİTTER'DAN YAPTIĞI AÇIKLAMA

"Ne yazık ki dün Çubuk'ta bir şehidimizin cenaze töreninde istenmeyen bir olay meydana gelmiş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik protestolar şiddet eylemine dönüşmüştür.

Olay tüm boyutlarıyla soruşturulmaktadır. Şiddeti asla tasvip edemeyiz. Şiddetin ve terörün her türüne karşıyız. Kimsenin Türkiye'nin huzur iklimine zarar vermesine müsaade etmeyiz."