Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
E-devlet'te bir hizmet daha! Vasiyetname sorgulama geliyor
E-devlet'te bir hizmet daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Mart 2018 Pazartesi
12 Mart Günlük Burç Yorumu

Nazlı Ilıcak ve Altan kardeşler için karar verildi

FETÖ'nün medya yapılanmasına ilişkin davada ara karar açıklandı. Nazlı Ilıcak ve Altan kardeşler dahil tüm tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verildi

Nazlı Ilıcak ve Altan kardeşler için karar verildi

FETÖ'nün medya yapılanmasına ilişkin davada ara karar açıklandı. Nazlı Ilıcak ve Altan kardeşler dahil tüm tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verildi

20 Eylül 2017 Çarşamba 09:58
Nazlı Ilıcak ve Altan kardeşler için karar verildi
banner404

FETÖ'NÜN medya yapılanmasına ilişkin devam eden davada mahkeme arara kararını açıkladı.  Nazlı Ilıcak,  Ahmet Altan ve  Mehmet Altan da dahil tutuklu 6 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Duruşma 13 Kasım'a ertelendi.

17 SANIĞIN YARGILANMASINA DEVAM EDİLDİ

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimini önceden bildikleri ve bu konuda çağrışım yapan mesajlar verdikleri iddia edilen Ekrem Dumanlı, Emre Uslu,  Tuncay Opçin,  Ahmet Altan,  Nazlı Ilıcak,  Mehmet Altan ve  Osman Özsoy'un da aralarında bulunduğu 17 sanığın yargılanmasına  İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.

FİRARİ SANIKLAR DURUŞMAYA GELMEDİ

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ikinci duruşmaya, tutuklu sanıklar  Mehmet Altan,  Nazlı Ilıcak, Fevzi Yazıcı, Şükrü Tuğrul Özşengül ve  Yakup Şimşek ile tarafların avukatları hazır bulundu. Tutuklu sanık  Ahmet Altan duruşmaya, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tutuksuz sanık Tibet Murad Sanlıman'ın da hazır bulunduğu duruşmaya, firari sanıklar Abdulkerim  Balcı,  Mehmet Kamış, Ekrem Dumanlı, Emre Uslu,  Osman Özsoy, Şemseddin Efe,  Tuncay Opçin,  Ali Çolak,  Bülent Keneş ve Faruk Kardıç ise gelmedi.

AK PARTİ,  CHP VE  HDP DURUŞMAYI İZLEDİ

Duruşmaya  AK Parti  Milletvekili  Nurettin Yaşar,  CHP  Milletvekili Sezgin Tanrıkulu,  HDP  Milletvekili  Altan Tan da izleyici olarak katıldı.

Savunmaların alınmasının ardından ara karaı açıklayan mahkeme, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmetti. Öte yandan diğer duruşmayı 13 Kasım'a erteledi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
Nazlı IlıcakAltan Kardeşler
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Afrin'den acı haber: 1 şehit, 1 yaralı
Afrin'den acı haber: 1 şehit, 1 yaralı
İşte bu da 'Yolcu Salonu'
İşte bu da 'Yolcu Salonu'
Alanya'da Türk bayrağına saldıran şahıs Manisa’ya sevk edildi
Alanya'da Türk bayrağına saldıran şahıs Manisa’ya sevk edildi

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim