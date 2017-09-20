Nazlı Ilıcak ve Altan kardeşler için karar verildi

FETÖ'NÜN medya yapılanmasına ilişkin devam eden davada mahkeme arara kararını açıkladı. Nazlı Ilıcak, Ahmet Altan ve Mehmet Altan da dahil tutuklu 6 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Duruşma 13 Kasım'a ertelendi.

17 SANIĞIN YARGILANMASINA DEVAM EDİLDİ

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimini önceden bildikleri ve bu konuda çağrışım yapan mesajlar verdikleri iddia edilen Ekrem Dumanlı, Emre Uslu, Tuncay Opçin, Ahmet Altan, Nazlı Ilıcak, Mehmet Altan ve Osman Özsoy'un da aralarında bulunduğu 17 sanığın yargılanmasına İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.

FİRARİ SANIKLAR DURUŞMAYA GELMEDİ

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ikinci duruşmaya, tutuklu sanıklar Mehmet Altan, Nazlı Ilıcak, Fevzi Yazıcı, Şükrü Tuğrul Özşengül ve Yakup Şimşek ile tarafların avukatları hazır bulundu. Tutuklu sanık Ahmet Altan duruşmaya, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tutuksuz sanık Tibet Murad Sanlıman'ın da hazır bulunduğu duruşmaya, firari sanıklar Abdulkerim Balcı, Mehmet Kamış, Ekrem Dumanlı, Emre Uslu, Osman Özsoy, Şemseddin Efe, Tuncay Opçin, Ali Çolak, Bülent Keneş ve Faruk Kardıç ise gelmedi.

AK PARTİ, CHP VE HDP DURUŞMAYI İZLEDİ

Duruşmaya AK Parti Milletvekili Nurettin Yaşar, CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, HDP Milletvekili Altan Tan da izleyici olarak katıldı.

Savunmaların alınmasının ardından ara karaı açıklayan mahkeme, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmetti. Öte yandan diğer duruşmayı 13 Kasım'a erteledi.