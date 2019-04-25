Nazlı Çelik’ten Küçükçekmece’deki cinsel taciz olayına tepki

Küçükçekmece’de 5 yaşındaki kız çocuğuna yapılan cinsel saldırı herkesi ayağa kaldırdı. Star Haber Genel Yayın Yönetmeni Nazlı Çelik, haberi sunarken büyük tepki gösterdi.

Nazlı Çelik’ten Küçükçekmece’deki cinsel taciz olayına tepki
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İSTANBUL Küçükçekmece’de 5 yaşındaki kız çocuğu cinsel istismara uğradı. Ailesinin durumu fark etmesi üzerine hastaneye kaldırılan küçük çocuk yaşam mücadelesi verirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı. 

Star Haber Genel Yayın Yönetmeni Nazlı Çelik, toplumda büyük tepki çeken olayla ilgili haberi sunarken kendisini tutamadı.

Nazlı Çelik haberin gösterilmesinin ardından, "İnsan şunu izleyince ne diyor biliyor musunuz? En hafif Allah belanı versin diyor, ama yetmiyor. Eminim emniyet teşkilatının değerli mensupları en kısa zamanda yakalayacaktır bu şerefsizi" ifadelerini kullandı.

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