'Naylon fatura' operasyonu: 24 gözaltı
Ankara'da, çeşitli firmalar adına naylon fatura kesip, komisyon karşılığında satarak devleti 200 milyon TL zarara uğrattığı ileri sürülen örgüte yönelik operasyonda 24 kişi gözaltına alındı, 1 milyar TL'lik naylon fatura ele geçirildi
ANKARA Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'naylon fatura' olarak tabir edilen sahte fatura ile kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık yaptığı belirlenen suç örgütünü takibe aldı. Polis ekiplerinin yaklaşık 5 ay süren teknik ve fiziki takibi sonucu, dün şafak vakti örgüte operasyon düzenlendi. Cumhuriyet Savcısı İrfan Nuri Akdeniz'in koordinesinde yapılan operasyonda 3'ü mali müşavir 24 kişi gözaltına alınırken, firari 11 kişinin yakalanması için de çalışma başlatıldı. Şüphelilerin iş yerlerinde yapılan aramada, 1 milyar TL değerinde naylon fatura ele geçirildi.
Bugüne kadar 200 milyon TL'lik fatura sattığı belirlenen şüphelilerin, herhangi bir hizmet veya mal alım satımı yapmadan çeşitli firmalara yüzde 5 komisyon karşılığında fatura sattığı öğrenildi.
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