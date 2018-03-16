Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Çift ekranlı ilk akıllı telefon Türkiye'de satışta! İşte özellikleri
Çift ekranlı ilk akıllı telefon...
Alanya - Antalya Hava Durumu - 17 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Cinsel isteksizliğinizi yenmek elinizde!
Cinsel isteksizliğinizi yenmek elinizde!
Dünya Sağlık Örgütü'nden ‘X’ hastalığı uyarısı
Dünya Sağlık Örgütü'nden ‘X’ hastalığı...

NATO paylaştı! 'Türk denizciler...'

NATO, 'Türk Denizcileri sıkı çalışıyor' notuyla TCG Gaziantep gemisinden fotoğraflar paylaştı

NATO paylaştı! 'Türk denizciler...'

NATO, 'Türk Denizcileri sıkı çalışıyor' notuyla TCG Gaziantep gemisinden fotoğraflar paylaştı

16 Mart 2018 Cuma 14:35
NATO paylaştı! 'Türk denizciler...'
banner404

NATO 'nun sosyal medya hesaplarından İtalya'da tatbikatta bulunan Türk Kuvvetleri Komutanlığı'na ait TCG Gaziantep gemisinden fotoğraflar paylaştı. Paylaşımda 'Türk Denizcileri TCG Gaziantep gemisinde çevredeki bütün denizaltı bağlantılarını takip etmek için sıkı çalışıyor' notu da yer aldı. #WEARENATO hastag’iyle paylaşılan fotoğraflarda Türk denizciler gemi içinde monitörlerden takip yaparken görülüyor.

10 ÜLKE VAR

Türkiye, NATO Deniz Komutanlığınca İtalya'nın ev sahipliğinde düzenlenen ve son dönemde çeşitli gerilimlerle gündeme gelen Yunanistan'ın da katıldığı Dynamic Manta-17 Tatbikatı'na bir denizaltı, iki karakol uçağı ve bir firkateynle katıldı. Her yıl NATO Deniz Komutanlığınca düzenlenen ve dünyanın önemli deniz tatbikatlarından Dynamic Manta-17'nin İtalya'nın ev sahipliğinde Orta Akdeniz'de devam ediyor.  24 Mart'a kadar sürecek tatbikata TCG I. İnönü denizaltısı, iki P-235 deniz karakol uçağı, TCG Gaziantep fırkateyni katıldı. NATO'nun fiili olarak icra ettiği en büyük çaplı denizaltı ve denizaltı savunma harbi tatbikatlarından Dynamic Manta-17, katılımcı ülkelere denizaltı tehdidine karşı ileri seviyede koordineli hava/su üstü ve denizaltı iş birliği ile eğitim imkanı sağlamayı amaçlıyor. Tatbikata ABD, Almanya, Fransa, İngiltere, İspanya, İtalya, Kanada, Norveç, Türkiye, Yunanistan ve NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 unsurları katılıyor.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
NATOTCG
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çanakkale Destanı'nın 103. yıldönümünü anacağız
Çanakkale Destanı'nın 103. yıldönümünü anacağız
ABD'li papaza 35 yıl hapis
ABD'li papaza 35 yıl hapis
İki bakanlık devreye girdi! Ücretsiz olacak
İki bakanlık devreye girdi! Ücretsiz olacak

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim