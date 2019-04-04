NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den 'Türkiye' açıklaması

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO'nun kuruluşunun 70'inci yıl dönümü dolayısıyla ABD'nin başkenti Washington DC'de yapılan NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na ilişkin basın toplantısı düzenledi.

AA muhabirinin "ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, dün Türkiye'nin NATO ittifakında kalmak ile S-400 sistemlerini almak arasında seçim yapmasını söyledi. NATO da bu tehdidi paylaşıyor mu? Türkiye'nin S-400 alması NATO üyeliği için bir kırmızı çizgi mi?" şeklindeki sorusuna Stoltenberg, "Hangi silahı alacağı her NATO müttefiki ülkenin kendi ulusal kararıdır." şeklinde yanıt verdi.

Stoltenberg, "Bunun bir sorun olmaya başladığının farkındayız ama ABD ile Türkiye bunu kendi aralarında görüşüp ele alıyorlar. S-400 konusu bakanlar toplantısının gündeminde değil ancak NATO, müttefiklere bu konu için bu toplantı dahil platform sağlıyor." diye konuştu.