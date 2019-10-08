NATO'dan Türkiye'ye kritik ziyaret
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 11 Ekim'de Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek
GÜNDEM 08.10.2019, 18:07
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Türkiye'ye gelecek. NATO'dan yapılan açıklamaya göre, Stoltenberg, resmi görüşmelerde bulunmak üzere İstanbul'a gidecek. Stoltenberg, İstanbul'da gerçekleştireceği üst düzey görüşmelerin ardından basın toplantısı düzenleyecek. Genel Sekreter, Türkiye ziyaretinden önce 9 Ekim'de İtalya, 10 Ekim'de de Yunanistan'a gidecek.
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|7
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|10
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|10
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|6
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|-2
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|P
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|16
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|8
|15
|4. Leicester City
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|14
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|14
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|10
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|9
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|9
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|8
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|8
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|6
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|18
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|8
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|15
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|12
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|9
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|9
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|8
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|7
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|5
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|8
|2