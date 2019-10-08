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NATO'dan Türkiye'ye kritik ziyaret

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 11 Ekim'de Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek

GÜNDEM 08.10.2019, 18:07
NATO'dan Türkiye'ye kritik ziyaret
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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Türkiye'ye gelecek. NATO'dan yapılan açıklamaya göre, Stoltenberg, resmi görüşmelerde  bulunmak üzere İstanbul'a gidecek. Stoltenberg, İstanbul'da gerçekleştireceği üst düzey görüşmelerin  ardından basın toplantısı düzenleyecek. Genel Sekreter, Türkiye ziyaretinden önce 9 Ekim'de İtalya, 10 Ekim'de  de Yunanistan'a gidecek.
 

#NATO Genel Sekreter
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