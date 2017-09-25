Nakşibendi şeyhinden 'Kürdistan'a evet' çağrısı

NAKŞİBENDİ Tarikatı’nın önde gelen isimlerinden Şeyh Mahid Nakşibendi, Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Bölgesi’nde yapılacak bağımsızlık referandumuna destek vererek, vatandaşlara sandıklara giderek oy kullanması çağrısında bulundu.

Barzani’ye yakın Rudaw’ın haberine göre basına bir açıklama yapan Şeyh Mahid Nakşibendi, referadumunun “Kürdistan’a aydınlık bir gelecek”getireceğini belirtti.

Şeyh Mahid Nakşibendi, şunları kaydetti:

“Kürdistan, tarihi dönemde zorlu bir süreçten geçiyor. Dost ve düşmanların gözü Kürdistan’da.

Kürdistan Bölgesi Başkanı ve Kürt siyasi liderlerinden, yüce Allah’a dayanmalarını istiyoruz. Çünkü Allah, her daim ezilen ve haksızlığa uğrayan milletleri gözetir, korur. Tüm dünya karşımızda olsa da, Allah’ın bizimle olması, bu hassas süreçten geçmemiz için bize yardım etmesi bize yeter.

Tüm Kürdistan seçmenlerinden birlik olmalarını ve düşmanlarının dayanağı olmamalarını istiyorum. Hepiniz ulusal ve dini duygularınızla sandığa giderek vicdanınızı ‘Evet’ oyu ile taçlandırın.”

Parlamentonun aktifleştirilmesinden ve halkın yaşam koşullarının düzeltilmesi için verilen çabadan büyük memnuniyet duduk. Kürt halkı referandum konusunda kararlıdır. Umarım ‘Evet’ oyuyla Kürdistan’ın bağımsızlığı kesinleşecektir.

Dışarıdan gelen hiçbir engelin, Kürdistan halkı ve liderliğini soğutmaması gerekir. 25 Eylül’ü Kürdistan’ın kurtuluş günü yapın. Bağımsız bir devlet ve bayrak sahibi olun.”